اطلاق خدمة التوثيق في الفترة المسائية في 44 فرع توثيق في 20 محافظة.

اطلاق خدمة التوثيق في الفترة المسائية في 44 فرع توثيق في 20 محافظة.

متابعة/ مرفت عبدالقادر

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة وهي: (القاهرة – الجيزة – بورسعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية)، خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة

التاسعة مساءً، والتي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج وذلك اعتبارا من 3/12/2022، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.