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«يوم الخير».. مبادرة ترفيهية لحزب حماة الوطن دعماً للأطفال مرضي السرطان بمعهد أورام المنيا
«يوم الخير».. مبادرة ترفيهية لحزب حماة الوطن دعماً للأطفال مرضي السرطان بمعهد أورام المنيا
كتب: عبدالرحمن ناصر
نظم حزب “حماة الوطن”، أمانة محافظة المنيا، يوماً ترفيهياً للأطفال مرضي السرطان بمعهد الأورام بالمنيا، لدعم ورفع معنويات الأطفال خلال مسيرتهم العلاجية.
وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فاروق الجهمى، القائم بأعمال أمين المحافظة، واللواء هشام بشر أمين التنظيم، والأستاذ عبدالله مخيمر مساعد أمين المحافظة .