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«يوم الخير».. مبادرة ترفيهية لحزب حماة الوطن دعماً للأطفال مرضي السرطان بمعهد أورام المنيا

«يوم الخير».. مبادرة ترفيهية لحزب حماة الوطن دعماً للأطفال مرضي السرطان بمعهد أورام المنيا

كتب: عبدالرحمن ناصر

نظم حزب “حماة الوطن”، أمانة محافظة المنيا، يوماً ترفيهياً للأطفال مرضي السرطان بمعهد الأورام بالمنيا، لدعم ورفع معنويات الأطفال خلال مسيرتهم العلاجية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فاروق الجهمى، القائم بأعمال أمين المحافظة، واللواء هشام بشر أمين التنظيم، والأستاذ عبدالله مخيمر مساعد أمين المحافظة .

تأتي هذه الجهود، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم.

ومن جانبه، قال جلال كمال، أمين العلاقات العامة وصاحب المبادرة: إن تلك الفعاليات المبهجة تسهم بشكل كبير في الترويح عن الأطفال، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم خلال رحلة العلاج داخل معهد الأورام .

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