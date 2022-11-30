هل تعلم أن القدماء المصريين أول من لعبوا كرة القدم .
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
عرفوا القدماء المصريين أهمية الرياضة، فأبدعوا في ابتكار لعباتها ووضع قوانين ممارستها، تاركين لأحفادهم وللعالم إرثا حضاريا، وإنسانيا رائعا يعكس عبقريتهم، ويدعو البشرية للتمسك بالرياضة ممارسة وقيما.
إن زيارة واحدة لأى من معابد بنى حسن بالمنيا أو “الأقصر” و”الكرنك” أو منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، ومعابد حتشبسوت وهابو كفيلة بلفت الانتباه إلى أن القدماء المصريين الذين برعوا فى علوم الطب والتحنيط والهندسة لم تكن الرياضة غائبة عن أذهانهم.
كانت اللعبات الرياضية تمارس على سبيل الترويح في الأعياد والاحتفالات الموسمية بمصر الفرعونية، ومنها المنافسات الرياضية بين فردين أو فريقين وفق نظام وقانون رياضى، وفي هذا الإطار ابتكر القدماء المصريين العديد من اللعبات التي قدموها هدية للبشرية.
ومن أبرز هذه اللعبات “كرة القدم”، حيث كانت تتنافس مصر الفرعونية مع بلاد الإغريق والصينيين على نيل شرف السبق فى اختراع اللعبة الأكثر شعبية في العالم، إلا أن المؤرخ هيردوت قال بعد زيارته لمصر عام 460 قبل الميلاد، إنه وجد أهلها يمارسون لعبة بكرة مصنوعة من جلد الماعز أو القش يركلونها بأقدامهم، حتى إذا دفعها فريق إلى خط بعرض ساحة الملعب احتسبت هدفا.