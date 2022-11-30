أورانج على قمة الرابعه فى الجيزة
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق أورانج بقيادة المدير الفنى تامر عبدالخالق، فوزاثمين وغالى على فريق منشية البكارى بثلاثيه نظيفه ، فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم ،على ملعب مركز شباب الساحل ،ضمن منافسات الاسبوع الرابع من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة القليوبيه لكرة القدم.
نجح فريق أورانج بقيادة تامر
عبد الخالق وجهازه المعاون ،فى تحقيق الفوز الرابع على التوالى والعلامه الكامله ليرفع رصيده النقاط إلى 12نقطه ، بينما يتوقف رصيد فريق منشية البكارى عند 9 نقاط ،بهذا الفوز ، يعتلى فريق أورانج قمة المجموعة الرابعه منفردا .
-حرص مجلس إدارة نادى أورانج الوافد الجديد على دورى القسم الرابع منطقة الجيزه برئاسة مستر هانى سمير العضو المنتدب للشركة ومستر أمجد بخيت المشرف العام على نشاط الكره ،ك حسين سويلم المشرف على الفريق بالتواجد، من أجل دعم ومساندة فريق الكره الأول فى مباراة اليوم أمام فريق منافس وعنيد،فريق منشية البكارى كنوع من أنواع التحفيز المعنوى، ومن أجل الفوز وتخطى عقبة المنافس، التى كانت تمثل صعوبه أمام فريق منافس وند قوى فى المجموعه .
-أشاد هانى سمير وأمجد بخيت بمستوى لاعبى أورانج طوال 90 دقيقه ،ووصفوا لاعبيهم بأنهم على قدر المسؤولية وجديرين بثقة مجلس الاداره فى تحقيق حلم الصعود واللعب مع الكبار، وعبروا عن سعادتهم البالغة وفرحتهم الكبيره عقب انتهاء المباراة واحتفلوا مع الجهاز الفنى فرحة الفوز وقدموا الشكر لجميع اللاعبين.
أكد وائل عبد الجواد المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى أورانج، على وجود الدعم الكافى والمستمر من قبل المسئولين عن المنظومه الرياضيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ الأجندة المستقبلية،التى وضعها النادى لحجز مقعد وسط الكبار ، خلال عدة سنوات وضعت لها، لائحة ماليه وإدارية تستطيع أن تنهض بالمنظومة وترتقى بالكيان الذى ولد كبير عند النشئ.
ادار اللقاء تحكيميا وبمتياز :
محمد عبد الوهاب ساحه
محمد سعيد”شيكا” م اول
وجيه الصرفى م ثان
عائلة ومنظومة أورانج الآتى اسماؤهم .
هانى سمير رئيس مجلس إدارة
أمجد بخيت مشرف على النشاط
حسين سويلم مشرف ع الكره
تامر عبدالخالق مدير فنى
احمد البدرى مدرب عام
محمد عصام مدرب مساعد
على شمس مدرب أحمال
محمد سالم مدرب حراس
وائل عبدالجواد م إدارى
محمود عليش علاج طبيعى
وليد السعيد شئون اللاعبين
مسعد مجاهد منسق اعلامي