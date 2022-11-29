علماء يبتكرون وسيلة موثوقة لمنع الحمل تعطى للذكور
توصل علماء إلى وسيلة منع حمل جديدة ومبتكرة للذكور، لكنها تتطلب حقن مادة هلامية في البطن
تعمل Contraline، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها في فرجينيا، على تطوير ADAM – أول هلام مانع للحمل يعطى للذكور يمكن حقنه في العالم، وتصفه بأنه “مثل اللولب للرجال”.
وبدلا من الهرمونات لوقف إنتاج الحيوانات المنوية، تشتمل موانع الحمل على مادة هلامية يتم حقنها في الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية من خلال شق صغير في البطن.
وسيمنع الهلام الحيوانات المنوية من التحرك من الخصيتين.
وبعد حوالي عامين، يذوب الهلام، ويمكن للرجال اختيار إجراء العملية مرة أخرى