علماء يبتكرون وسيلة موثوقة لمنع الحمل تعطى للذكور

تعمل Contraline، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها في فرجينيا، على تطوير ADAM – أول هلام مانع للحمل يعطى للذكور يمكن حقنه في العالم، وتصفه بأنه “مثل اللولب للرجال”. وبدلا من الهرمونات لوقف إنتاج الحيوانات المنوية، تشتمل موانع الحمل على مادة هلامية يتم حقنها في الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية من خلال شق صغير في البطن. وسيمنع الهلام الحيوانات المنوية من التحرك من الخصيتين. وبعد حوالي عامين، يذوب الهلام، ويمكن للرجال اختيار إجراء العملية مرة أخرى. وهناك حاجة إلى أربع وعشرين ساعة من الراحة، وسيتعين على الرجال تجنب ممارسة الجنس والرياضة ورفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع، وإلا سيكونون عرضة لخطر الألم أو النزيف داخل كيس الصفن. ويتم اختباره حاليا في تجربة سريرية في مستشفى Epworth Freemasons في شرق ملبورن، أستراليا. وقد تلقى أربعة رجال وسائل منع الحمل، وتجري مراقبتهم بحثا عن آثار جانبية. فإذا نجحت التجربة، فسيتم إجراء تجربة أكبر في الولايات المتحدة العام المقبل، وسيصبح الإجراء متاحا بحلول عام 2025 أو 2026. وقال البروفيسور ناثان لورينتشوك، أخصائي المسالك البولية من Epworth Freemasons والباحث الرئيسي في الدراسة، إن وسائل منع الحمل يمكن أن تغير قواعد اللعبة. وفي مارس، ادعى الخبراء أنهم طوروا جهازا لوحيا فعالا بنسبة 99% في منع الحمل، ما يجعله على قدم المساواة مع النسخة الأنثوية الفعلية. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن العقار غير الهرموني، المسمى YCT529، لم يسبب أي آثار جانبية مرئية. وتمكنت القوارض من إنجاب الجراء مرة أخرى بعد أربعة إلى ستة أسابيع من توقفها عن تناول موانع الحمل، وفقا للفريق. وخطط باحثو جامعة مينيسوتا لإجراء تجارب بشرية على العقار الذي يثبط بروتينا لوقف تكوين الحيوانات المنوية في وقت لاحق من هذا العام. للعلم، يحاول العلماء منذ الخمسينيات تطوير وسيلة فعالة لمنع الحمل عن طريق الفم، بما في ذلك الحبوب والمواد الهلامية والحقن. ولم تتم الموافقة على أي منها، وحتى أكثر الخيارات وعداً لا يزال يعتقد أنها على بعد سنوات من أن تكون متاحة على نطاق واسع. والعقبة الرئيسية هي أن موانع الحمل الأنثوية تعمل عن طريق منع الإباضة التي تحدث مرة واحدة في الشهر، وأن أي موانع حمل للذكور سيكون عليها أن توقف إنتاج ملايين الحيوانات المنوية التي يصنعها الرجال كل يوم. لذا يستهدف معظم الأدوية التي تخضع للتجارب السريرية هرمون التستوستيرون، بما يمنع الهرمون الجنسي الذكري من إنتاج خلايا منوية سليمة. المصدر: ديلي ميل