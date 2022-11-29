جولة تفقدية لامتحانات الدراسات العليا بتربية جنوب الوادى

متابعة : مصطفى مغربى

فى اطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بمتابعة اعمال امتحانات الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة

اجرى الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية للجان امتحانات الطلاب المقدين بدرجة الماجستير والدكتوراه دور نوفمبر 2022 بكلية التربية بقنا فى امتحان مادة الحاسب الالى بحضور الدكتور محسوب عبد القادر عميد الكلية والدكتور عصام الطيب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

واكد نائب رئيس الجامعة على تعليمات رئيس الجامعة بضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

حيث أدى الامتحانات عدد 14 طالب دكتوراه وعدد 27 ماجستير.