جراحة دقيقة وعاجلة بمستشفي كفر شكر التخصصي
كتب_ السيد يوسف
نجحت مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى زيادات معدلات نجاح العمليات الجراحية بكافة الاقسام ورفع نسب الشفاء والاستقرار الطبي للمرضي، وهذا بفضل الله اولا ثم تواجد أطباء متخصصون بكافة التخصصات الطبية ، وبعد رفع مستوي أداء العاملين والامكانيات الفنية والطبية.
صرح الطبيب «عمرو ابراهيم» مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي لجريدة ” التايم المصرية” تم بنجاح إجراء جراحة دقيقة و عاجلة بقسم جراحات المخ والاعصاب لمريض كان يعانى من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الرابعة و الخامسة وضيق شديد بالقناة العصبية، وأوضح بأن المريض توجه للعيادات الخارجية برئاسة الطبيب المعالج الاستشاري ابراهيم الغريب رئيس قسم جراحات المخ لتوقيع الكشف الطبي علية وتم حجز الحالة لإجراء فحوصات طبية كاملة تمهيداً لإجراء جراحة عاجلة له