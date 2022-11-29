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جراحة دقيقة وعاجلة بمستشفي كفر شكر التخصصي

جراحة دقيقة وعاجلة بمستشفي كفر شكر التخصصي

كتب_ السيد يوسف

نجحت مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى زيادات معدلات نجاح العمليات الجراحية بكافة الاقسام ورفع نسب الشفاء والاستقرار الطبي للمرضي، وهذا بفضل الله اولا ثم تواجد أطباء متخصصون بكافة التخصصات الطبية ، وبعد رفع مستوي أداء العاملين والامكانيات الفنية والطبية.

صرح الطبيب «عمرو ابراهيم» مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي لجريدة ” التايم المصرية” تم بنجاح إجراء جراحة دقيقة و عاجلة بقسم جراحات المخ والاعصاب لمريض كان يعانى من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الرابعة و الخامسة وضيق شديد بالقناة العصبية، وأوضح بأن المريض توجه للعيادات الخارجية برئاسة الطبيب المعالج الاستشاري ابراهيم الغريب رئيس قسم جراحات المخ لتوقيع الكشف الطبي علية وتم حجز الحالة لإجراء فحوصات طبية كاملة تمهيداً لإجراء جراحة عاجلة له

 

وقال الطبيب «ابراهيم الغريب» استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى المريض كان يعاني من الام شديده باسفل الظهر مع تنميل و ثقل فى الطرف السفلى الأيسر مع صعوبة فى فرد الظهر وصعوبة فى الحركة، فتم عمل توسيع للقناة العصبية واستئصال الغضروف المنزلق بين الفقرتين الرابعة والخامسة والتوسيع علي جذور الاعصاب بعملية واكد على أن العملية الجراحية استغرقت على ما يقرب من ساعتين .

وأكد الغريب” استعاد المريض كامل قوته العضليه و العصبيه ويخضع لاستكمال العلاج والمتابعة بقسم جراحات المخ والاعصاب بالمستشفى حتي تمام الشفاء باذن الله تعالي .

جاء ذلك بالتعاون ا. د راضي محمد غديري رئيس قسم العمليات و ا. د ابراهيم محمد عطيه استشاري التخدير وفريق التمريض المعاون .

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