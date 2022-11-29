بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، ومنطقة أثار الفيوم.

بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، ومنطقة أثار الفيوم.

كتب صلاح عبدالفتاح طبانه

استقبلت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم*، الدكتور على عبدالله البطل مدير عام مديرية الآثار ، بمكتب مدير المديرية، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التعليم وأثار الفيوم بشأن نشر الوعي الأثري لطلاب المدارس، بحضور الأستاذ مراد أحمد حسن مدير التعليم العام بالمديرية، والدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بالفيوم ، والأستاذة هدى محمد مفتش اثار الفيوم.

ويهدف برتوكول التعاون إلى عقد عدد من الندوات وورش العمل بمدارس الفيوم بجميع المراحل ، حول تاريخ وحضارة مصر العريقة ، وأهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ، وعرض أهمية الموقع الجغرافي المتميز لمحافظة الفيوم واهتمام الملوك بها عبر العصور التاريخية ، وكذلك التعرف على حضارة مصر العريقة وتنمية روح الانتماء لدى طلاب المدارس لحضاراتنا العريقة والمحافظة على تراثنا وتاريخ بلادنا.

جدير بالذكر، تهدف مبادرة كنز بلادي إلى نشر الوعي الأثري لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية ، على مستوى محافظة الفيوم ، من خلال تنفيذ ندوات توعية وزيارات ميدانية للمناطق الأثرية على مستوى محافظة الفيوم.

كما تعد مبادرة كنز بلادي تعزيزاً للدور المتميز لمحافظة الفيوم، والتى تم اختيارها مدينة من مدن التعلم مدى الحياة، التابعة لليونسكو.