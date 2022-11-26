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بهتيم يفتتح الجوله السابعه بثلاثية الماظه، و الهاتريك ل “صقر”

بهتيم يفتتح الجوله السابعه بثلاثية الماظه، و الهاتريك ل “صقر”

كتب -مسعد مجاهد

نجح فريق بهتيم بقيادة المدير الفنى احمد إبراهيم، فى الفوز الكبير على فريق الماظه بقيادة مديره الفني أحمد على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ،فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب الماظه ضمن منافسات الاسبوع السابع من مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية.

عاد فريق بهتيم لمواصلة الفوز والانتصارات داخل وخارج ملعبه،
بعد إعادة ترتيب أوراق الجهاز الفنى ودعم مجلس الاداره ،وتمكن من الفوز التانى على التوالى خارج ملعبه على فريق الماظه العنيد،
بنتيجة 1/3،سجل ثلاثيه بهتيم احمد صقر ،ليرفع رصيد فريق بهتيم النقطه 8 فى المركز الخامس مؤقت بينما يتوقف رصيد الماظه عند النقطه 5 فى المركز التاسع مكرر، مع بطا وشبين القناطر ،لحين استكمال الاسبوع السابع غدا السبت فى نفس الموعد المحدد للقسم الثالث

عبر اسامه كونته المدرب العام لفريق الكره الأول لنادى بهتيم ،عن سعادته البالغة بفوز فريق بهتيم خارج الديار والعودة بثلاث نقاط غاليه، واشار “كونته” أن الدعم الجماهيرى ومجلس الإدارة كان نقطة تحول كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين،وكان مردوده الفوز فى المباراة الثانيه على التوالى .

وقال مصطفى حسين مدرب حراس مرمى الفريق الأول لنادى بهتيم ،ان حراسة المرمى كان لها دور فعال فى الفوز بالمباراه والفريق لعب مباراه طيبه تستحق الإشادة، وكانو رجال طوال 90
دقيقه “زمن المباراة ” .

واضاف سمير الزهار رئيس مجلس إدارة نادى بهتيم ،كان لابد من الدعم والمساندة الفتره الماضيه لعودة الفريق والجهاز الفنى للمسار الطبيعى الذى تعود عليه جماهير ومحبى نادى بهتيم ،وتعديل أوضاع الفريق بجدول الترتيب .

_وتابع وائل غمرى عضو مجلس ادارة نادى بهتيم ،مشيرٱ إلى أن نادى بهتيم نادى كبير ، له صولات وجولات، وتجارب ناجحه فى الممتاز” ب ” والقسم الثالث، والأزمه التى مر بها الفريق الأول ماهى إلا كبوة، ونحن لدينا الثقه الكافيه فى الجهاز الفنى واللاعبين
والعودة سريعا للفوز والانتصارات والمنافسه على الصدارة كما تعودنا

واختتم أسامه شندى المدير الإدارى لنادى بهتيم قائلا : ” أن الجهاز الفنى كان يكثف فترة التدريب اليومى ويبث الروح العاليه فى اللاعبين طوال الوقت،
مطالبا الفوز بالمباريات القادمه داخل وخارج ملعبنا، وخاصة أن المنافسه مازالت قريبه و متاحة ولا يفرق بيننا وبين صدارة الجدول سوى بذل الجهد والتعب،
لتحقيق الهدف الذى ينتظره قاعدة جماهيريه كبيره ومجلس اداره داعم ومساند طوال الوقت، مؤكدا نادى بهتيم قادم بقوة نحوالصدارة

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