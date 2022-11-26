بهتيم يفتتح الجوله السابعه بثلاثية الماظه، و الهاتريك ل “صقر”
كتب -مسعد مجاهد
نجح فريق بهتيم بقيادة المدير الفنى احمد إبراهيم، فى الفوز الكبير على فريق الماظه بقيادة مديره الفني أحمد على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ،فى المباراه التى دارت بينهم اليوم على ملعب الماظه ضمن منافسات الاسبوع السابع من مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية.
عاد فريق بهتيم لمواصلة الفوز والانتصارات داخل وخارج ملعبه،
بعد إعادة ترتيب أوراق الجهاز الفنى ودعم مجلس الاداره ،وتمكن من الفوز التانى على التوالى خارج ملعبه على فريق الماظه العنيد،
بنتيجة 1/3،سجل ثلاثيه بهتيم احمد صقر ،ليرفع رصيد فريق بهتيم النقطه 8 فى المركز الخامس مؤقت بينما يتوقف رصيد الماظه عند النقطه 5 فى المركز التاسع مكرر، مع بطا وشبين القناطر ،لحين استكمال الاسبوع السابع غدا السبت فى نفس الموعد المحدد للقسم الثالث
عبر اسامه كونته المدرب العام لفريق الكره الأول لنادى بهتيم ،عن سعادته البالغة بفوز فريق بهتيم خارج الديار والعودة بثلاث نقاط غاليه، واشار “كونته” أن الدعم الجماهيرى ومجلس الإدارة كان نقطة تحول كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين،وكان مردوده الفوز فى المباراة الثانيه على التوالى .