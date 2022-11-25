سقوط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الهيروين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على عاطل لترويجه المواد المخدرة على عملائه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتة كمية من الهيروين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، يفيد بضبط أحد العاطلين لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وتم عمل كمين من ابطال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيادة الرائد محمد رفعت ابو سريع وفريق البحث وتم استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم ويدعى “م م” 25 سنة، وبحوزتة نصف كيلو هيروين وبندقية آلية ومبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه. وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الآلي للدفاع عن تجارته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات