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تحويل صيدلانيه لمحكمة الجنايات ونقيب صيادلة القليوبية يحذر
تحويل صيدلانيه لمحكمة الجنايات ونقيب صيادلة القليوبية يحذر
كتب_ السيد يوسف
أمر النائب العام المصري بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجرح الطفلتين” إيمان و سجدة ” ذات عمر الخمس سنوات بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، وهذا ما أثبته تقارير مصلحة الطب الشرعي، حيث تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات صحة الواقعة .
صرح الدكتور « مجدي ثابت » نقيب عام الصيدلة بمحافظة القليوبية لجريدة “التايم المصرية” عقب اصدار قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الصيدلانية والعاملة المتهمين، بأن النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية أعلنت التضامن الكامل مع الصيدلانية مع تقديم كامل الدعم المعنوي والنفسي والقانوني، وهذا بالتنسيق مع النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية محل الواقعة.
وفى نفس السياق قال “نقيب الصيادلة بالقليوبية” لا يوجد قانون يمنع الصيدلي إعطاء المريض اى عقاقير أدوية مصرح بها عبر روشتة الطبيب المعالج بعد تشخيص المرض، موضحاً بأنه لا يوجد أى قانون يصرح للصيدلي أن يعطي عقاقير داخل محل عمله ” صيدلية “، مشيراً أن الصيدلانية أعطت الطفلتين حقنه عقار مضاد حيوي داخل محل عملها الصيدلية، بناء على روشته وتشخيص طبيب معالج، واضاف إلى دخول الطفلتين مستشفى لتلقي العلاج اثر حقنهم بعقار المضاد الحيوي، حيث مكثوا داخل المستشفى ٦ ساعات تحت الملاحظة والعلاج ثم وافتهم المنية .