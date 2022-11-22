مدرسة الشهيد محمد صبرى الإعدادية المشتركة تتبني مواهب مدارس إدارة قها التعليمية
متابعة/ سميةامين
أعلن الأستاذ ياسر سعيد مدير إدارة الموهوبين بالمديرية عن تنظيم ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين، وذلك بمقر مركز الموهوبين والتعلم الذكي المقام بمدرسة الشهيد محمد صبري البيجاوي سنهرة الإعدادية المنتسبة لليونيسكو بإدارة قها التعليمية تحت قيادة الأستاذ طارق البيجاوي مدير المدرسة، ورعاية الدكتورة أمنية مديرة عام إدارة قها التعليمية وبإشراف مدير عام الشؤون التنفيذية، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة بإدارة قها التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.
ويشمل عروض العروس المبتكرة والمواهب العديد من الفقرات منها
الإستقبال الزوار ويلي عرض فيديو الموهوبين ثم عقبه السلام الوطني،
ثم ألقى كلمته مدير المدرسة الأستاذ طارق البيجاوي عن تجهيزات لهذه العروض المبتكرة منذ أسبوع وتنظيم لهذا الصرح العظيم من ابتكار الموهوبين وتعاون جميع العاملين بالمدرسة معه كاخلية نحل فعالة .
أشارت مديرة إدارة قها
التعليمية الدكتورة أمنية إلى مجهودات العظيمة قام بها مدير المدرسة طارق البيجاوى مشيرا إلى النظام الجيد والتنظيم العالي بداخل المدرسة واستقباله العديد من مواهب المدارس بإدارة قها التعليمية
أثنت علي التجهيزات بداخل المدرسة.
أكدت الدكتورة أمنية إلى أن الموهوبين صناع الحاضر والمستقبل واجب علينا تبني هؤلاء لأجل نهوض أم الدينا