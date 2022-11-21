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أورانج تستأنف التدريبات اليوميه،وبخيت يأمر بصرف مكافأة الفوز على كرداسة

أورانج تستأنف التدريبات اليوميه،وبخيت يأمر بصرف مكافأة الفوز على كرداسة

كتب -مسعد مجاهد

قرر تامر عبدالخالق المدير الفني لفريق الكره الأول لنادى اورانج،
إستئناف التدريب اليومي، لأبناء أورانج على ملعب مركز شباب الاميريه،بعد حصول الفريق على راحه مدتها 24 ساعة، حصل عليه اللاعبين عقب فوزهم على فريق كرداسه اول أمس السبت الماضى،
وذلك استعدادا لمباراه الجوله القادمه ضمن مباريات الأسبوع الثالث دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه، بمواجهة قويه خارج الديار أمام فريق FC يونيون.

_ومن الجانب الآخر قدم مستر أمجد بخيت المشرف العام على نشاط الكره ،خالص شكره وامتنانه للجهاز الفنى واللاعبين ،على ما قدموه من جهد فى مباراه كرداسه بالرغم من النقص العددي منذ بدء اللقاء،وأكد أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية، وطالبهم بمزيد من الجهد والتعب خلال الفتره القادمه

وقرر مستر “أمجد” صرف مكافأة الفوز ،على فريق كرداسه عقب الانتهاء من التدريب المقرر له الثانيه ظهر يوم غدا الاثنين،كما وعد بخيت بأنه يصرف مكافأة خاصه للاعبين المجتهدين محرزى أهداف الفوز فى كل المباريات كنوع من التحفيز المادى وبجانب التحفيز المعنوى الدائم لمواصلة الانتصارات والمنافسة على حجز تذكرة صعود القسم الثالث.

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