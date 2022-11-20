تعليم الفيوم يحقق المراكز الأولى في المسابقات البيئية

كتب صلاح عبدالفتاح طبانه.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وإشراف ومتابعة الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية) فى مسابقتي الأبحاث البيئية ،والمشروع البيئى .

ففى مسابقة الأبحاث البيئية:.

* فازت الطالبة ساندي نصر محمد بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية ، والمشرف على الطالبة الأستاذ معتز عبد الحميد محمود، بمدرسة ابشواى الثانوية بإدارة ابشواى التعليمية.

كما فاز الطالب محمود أشرف عيد ،بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإبتدائية ، والمشرفة على الطالب الأستاذة جيهان عشرى محمود، ،بمدرسة الشهيد رجب عبد الظاهر بإدارة سنورس التعليمية.

بينما في مسابقة المشروعات البيئية:فاز

طلاب الفيوم بالمركز السابع على مستوى الجمهوريةوهم:

١- الطالبة مريم أحمد كمال .

٢- الطالبة سندس أشرف محمود.

٣- الطالبة آلاء محمد كمال.

٤- آلاء ربيع شمس الدين.

٥- الطالبة حنان علاء الدين حسن.

٦- الطالبة منار مصطفى متولي سيد.

* والمشرفين على الطلاب ١-الأستاذ محمد فتحي عبد اللطيف محمد.

٢- الأستاذ فرج حسين فرج.

بمدرسة الفيوم الثانوية المشتركة بدمو بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين وفريق العمل المشرف على المسابقة ،وإدارة التربية البيئية و السكانية والصحية بالمديرية ،وذلك للجهد المبذول في العمل والمشاركة المتميزة والفعالة فى المسابقات.