تعليم الفيوم يحقق المراكز الأولى في المسابقات البيئية
كتب صلاح عبدالفتاح طبانه.
تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وإشراف ومتابعة الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية) فى مسابقتي الأبحاث البيئية ،والمشروع البيئى .
ففى مسابقة الأبحاث البيئية:.
* فازت الطالبة ساندي نصر محمد بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية ، والمشرف على الطالبة الأستاذ معتز عبد الحميد محمود، بمدرسة ابشواى الثانوية بإدارة ابشواى التعليمية.