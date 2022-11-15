شباب الإنتاج الحربى يعبر النصر للتعدين فى دورى الجمهوريه
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق شباب الإنتاج الحربى لكرة القدم مواليد 2003 بقيادة المخضرم احمد الكاس،سلسلة الانتصارات بالفوز على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد، فى المباراه التى جمعتهما اليوم على ملعب المحروسه بالعباسيه ضمن منافسات الاسبوع السابع، بطولة دورى الجمهورية “ب “.
لعب فريق شباب الإنتاج الحربى مباراه كبيره وقدمو عرض طيب وحققوا فوز مستحق على فريق التعدين، بهدف نظيف سجله اللاعب الموهوب أحمد خالد صبره فى الدقيقه 77 من عمر المباراة، وجاءت المباراه قويه ومثيره بين الفريقين .