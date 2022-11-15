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شباب الإنتاج الحربى يعبر النصر للتعدين فى دورى الجمهوريه

شباب الإنتاج الحربى يعبر النصر للتعدين فى دورى الجمهوريه

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق شباب الإنتاج الحربى لكرة القدم مواليد 2003 بقيادة المخضرم احمد الكاس،سلسلة الانتصارات بالفوز على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد، فى المباراه التى جمعتهما اليوم على ملعب المحروسه بالعباسيه ضمن منافسات الاسبوع السابع، بطولة دورى الجمهورية “ب “.

لعب فريق شباب الإنتاج الحربى مباراه كبيره وقدمو عرض طيب وحققوا فوز مستحق على فريق التعدين، بهدف نظيف سجله اللاعب الموهوب أحمد خالد صبره فى الدقيقه 77 من عمر المباراة، وجاءت المباراه قويه ومثيره بين الفريقين .

عبر: “الكاس” عن سعادته الكبيرة بالفوز على فريق التعدين بهدف بالرغم من صعوبه المباراه ، وأكد أن أبناء الإنتاج كانو رجال أوفياء، جديرين بثقة الجهاز الفنى،فى الفوز بالمباراه وحصد الثلاث نقاط
وقال إن جميع اللاعبين فى افضل حالتهم الفنيه والبدنية وذلك يرجع لإلتزام اللاعبين بالتدريبات اليوميه.

وأضاف المستشار محمود عرفه رئيس مجلس إدارة الشركه الراعيه لقطاع فرق كرة القدم نادى الإنتاج الحربي، أن الشركه الراعيه تسعى بنهوض فرق القطاع والحصول على بطولات ، ونحن نعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاجهزه الفنيه واللاعبين خلال فترة التدريب الحاليه ،ونسعى جاهدين لتقديم مستوى راقى وفن رياضى يليق بإسم نادى الإنتاج داخل ميادين مختلفة فى المستطيل الاخضر.

وختم الكاس،حديثه قائلا: “أنه فى غاية السعادة لعودة الفريق إلى الفوز والانتصارات فى المباريات الرسميه داخل وخارج ملعبه،وأشاد بالدور الفعال الذى يقوم به رئيس مجلس الإدارة محمود عرفه،وايضا حرصه الدائم على مشاهد مباريات القطاع كنوع من الدعم والتحفيز للجهاز الفنى واللاعبين.

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