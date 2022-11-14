نعمة الستر في الحياة الدنيا
بقلم/ مرفت عبدالقادر
عندما تفهم معجزة الستر ستعيش اغني الناس .
فيه ستر الغفران لما ربنا يسامحك عن غلطاتك ويكفيك شر الفضيحة والتأديب.
فيه ستر من مذلة المرض يعني لما تكون مريض بس اتوفقت في علاجك وقادر تكمل ايامك وانت لا تحتاج لأحد
وفيه ستر من مذلة الجوع لما اللي معاك يكفيك تنام وانت شبعان حتي لو حاجة بسيطة
وفيه ستر من مذلة البرد لما هدومك تحميك من البرد حتى لو كانت رخيصة
وفيه ستر من مذلة الإكتئاب لما تقدر تسرق من الزمن ضحكة وأنت حزين ، وتبقي شاكر وراضي ومش محتاج لذل الحاجة
وفيه ستر من مذلة الوحدة لما يكون ليك اهل ومعاهم كام صاحب تقدر تكلمهم وتطمن علي نفسك وانت معاهم .
وفيه ستر من مذلة الحوجة ومد اليد لما ربنا يرزقك بشغلانة ولو بسيطة تكفيك
وترضيك .
وفيه ستر من ذل الفشل والحيرة لكن ربنا بيجعل ابنك مبارك في صحته وتعليمه ومستقبله وبيته .
وفيه ستر البيوت لما يكون عندك شريكة حياتك بنت حلال وشايله الهم معاك .