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تزامنا مع مؤتمر المناخ حي المنتزة اول يطلق حمله ضد البلاستيك

تزامنا مع مؤتمر المناخ حي المنتزة اول يطلق حمله ضد البلاستيك

كتب رامي يسري

تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27
وتحت رعايه السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة اول
قام الحي بالتعاون مع جمعية خليك ايجابي بعمل حمله لازاله المخلفات البلاستيكيه من شاطئ ايناس حقي وعمل حمله توعيه مكبرة بمنطقه محمد نجيب عن اخطار المواد البلاستيكيه علي البيئه
ويأتي ذلك في إطار حملات التوعية البيئية التي تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهه التغيرات المناخيه وتأثيرها على الإنسان
وحضر الحمله للواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة والأستاذة أميرة عرفات مدير العلاقات العامه بالحي والاستاذ رامي يسري رئيس جمعيه خليك ايجابي
وتعتبر مشاركه الجمعيه في الحمله هي المشاركه الميدانيه الرابعه لمبادرة ( بيئه سكندرية جديدة ) والتي قام بتدشينها شباب خليك ايجابي بمركز النيل للاعلام – الهيئه العامه للاستعلامات والتي تحت رعايه محافظه الإسكندرية

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