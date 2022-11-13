“العمده” يواجه الخواجه فى وديه أمام الاتحاد السكندرى إستعدادا للدورى
كتب -مسعد مجاهد
قرر خالد سعد المدير الفنى لفريق الكره الأول بنادى الأميريه ،خوض مباراه وديه تجهيزيه أمام فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الخواجه
على ملعب دار الوقود .
نجح خالد سعد المدير الفنى لفريق الأميريه فى اقامه مباراة وديه تجهيزيه، مستغل فترة توقف النشاط ،بمواجهة فريق الاتحاد السكندرى تحت قيادة فنيه للخواجة الصربي زوران ،على ملعب دار الوقود الثالثه عصر يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر نوفمبر الجارى.
يضم جهاز خالد سعد مجموعة من المدربين الخبرات والكفاءات،هم جابر عويس وهانى ثابت وحمودة،
وأشار “العمدة” خالد سعد إلى أن
مباراة الاتحاد ستكون اختبار حقيقى لجميع اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى، للوقوف من خلالها على أفضل العناصر التى تخوض المباراه القادمه فى مسابقة دورى منطقة القاهره .