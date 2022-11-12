بهتيم يستأنف التدريبات، بعد معسكر اسكندريه إستعدادا للقسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق بهتيم بقيادة المدير الفنى احمد إبراهيم تدريبات الفريق اليوميه على ملعب بهتيم، فور العودة من معسكر المدينه الشبابيه ،ابو قير بالاسكندريه، من
خلال هذا المعسكر لعب الفريق مبارتان وديتان.
جاءت الخارطة الموضوعه لمعسكر فريق بهتيم بالتوجه إلى الاتوبيس الخاص بالرحلة والذى تحرك من داخل نادى بهتيم فى الثالثه عصر الثلاثاء الموافق اول نوفمبرالجارى حتى وصل بهم لنزل الشباب الخاص بالمعسكر تمام السابعه مساء الثلاثاء فى نفس اليوم .
واليوم الثانى لعب الفريق أول مبارياته الوديه مع مركز شباب ابو قير وفاز بهتيم 2/0، ثم خاض الوديه الثانيه مع فريق دهميس وتنتصر فيها 2/1 وأكمل معسكره بالتدريبات اليوميه ،ثم عاد الفريق مره ثانيه لممارسة تدريباته على ملعب بهتيم .
_قال اسامه شندى المدير الإدارى لفريق الكره الأول لنادى بهتيم ،ان المعسكر كان دافع وحافز للاعبين، ساعدهم على ضخ الروح العاليه وتكاتف وتقارب المسافات بينهم، مما أدى إلى انتظام الصفوف والاستعداد الجيد والمنافسة على حجز مكان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.