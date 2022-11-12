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بهتيم يستأنف التدريبات، بعد معسكر اسكندريه إستعدادا للقسم الثالث

بهتيم يستأنف التدريبات، بعد معسكر اسكندريه إستعدادا للقسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق بهتيم بقيادة المدير الفنى احمد إبراهيم تدريبات الفريق اليوميه على ملعب بهتيم، فور العودة من معسكر المدينه الشبابيه ،ابو قير بالاسكندريه، من
خلال هذا المعسكر لعب الفريق مبارتان وديتان.

جاءت الخارطة الموضوعه لمعسكر فريق بهتيم بالتوجه إلى الاتوبيس الخاص بالرحلة والذى تحرك من داخل نادى بهتيم فى الثالثه عصر الثلاثاء الموافق اول نوفمبرالجارى حتى وصل بهم لنزل الشباب الخاص بالمعسكر تمام السابعه مساء الثلاثاء فى نفس اليوم .

واليوم الثانى لعب الفريق أول مبارياته الوديه مع مركز شباب ابو قير وفاز بهتيم 2/0، ثم خاض الوديه الثانيه مع فريق دهميس وتنتصر فيها 2/1 وأكمل معسكره بالتدريبات اليوميه ،ثم عاد الفريق مره ثانيه لممارسة تدريباته على ملعب بهتيم .

_قال اسامه شندى المدير الإدارى لفريق الكره الأول لنادى بهتيم ،ان المعسكر كان دافع وحافز للاعبين، ساعدهم على ضخ الروح العاليه وتكاتف وتقارب المسافات بينهم، مما أدى إلى انتظام الصفوف والاستعداد الجيد والمنافسة على حجز مكان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وأكد عبد الواحد المونس المشرف العام على الكره وعضو مجلس الاداره لفريق بهتيم مؤكدا: “على أن المعسكر جاء فى توقيت مناسب، بدأ الجهاز الفنى بتعديل أوضاعه وترتيب أوراقه لعودة الفريق مره أخرى إلى الطريق الصحيح ،نحو المنافسه،وذلك يرجع لدعم مجلس الاداره برئاسة المستشار سمير الزهار وأعضاء الجمعيه العموميه ومحبى نادى بهتيم .

وأضاف المونس موضحا: ” أن الجهاز خرج من المعسكر بفائدة كبيره،سوف تعم على الفريق بالفوز والانتصارات خلال مباريات دورى القسم الثالث ،وخاصة أن الجميع يمروا بحالة فنيه وبدنية عاليه والتحفيز والإصرار والروح العاليه، وقال الصفوف مكتملة ماعدا حالتين إصابة وهم خالد عبد الناصر و اللاعب بصله، وأبناء بهتيم قادرين على تخطى المهمه الصعبه أمام فريق المرج، يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب بهتيم.

واختتم عبد الواحد حديثه قائلا: ”
نحن مستعدون لمباراة المرج استعداد جيد ،ونحترم الخصم من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وتعديل أوضاع جدول الترتيب، مطالب اللاعبين والجهاز الفنى بالتركيز وبذل الجهد ،والمباراه لاتقبل القسمه على اتنين.

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