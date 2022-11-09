عاجلمال و أعمال
جوبزيلا تطلق معرض توظيفها السنوي السادس في ديسمبر المقبل
جوبزيلا تطلق معرض توظيفها السنوي السادس في ديسمبر المقبل
كتب : ماهر بدر
تقوم جوبزيلا للاستشارات العامة بإطلاق الملتقى التوظيفى السادس لها والذى يضم ما يقرب من 50 شركة لتوفير فرص عمل لأكثر من 3000 آلاف باحث عن عمل في وجود العديد من الانشطة وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، في الحرم الجامعي اليوناني ” The Greek Campus ” في التحرير .
قدمت جوبزيلا هذا العام أول معرض توظيف يتم بمول تجارى بمدينة السادس من أكتوبر في وجود أكثر من 1000 باحث عن عمل و30 شركة توظيف التي تعتبر من أهم شركات التوظيف و 18 متحدث ملهم كانوا موجودين داخل “The Greek campus- WEST” بمول العرب.