بالتزامن مع قمة المناخ COP27..
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العربية للملاحة بالأكاديمية البحرية
ريم الرحماني
انطلقت اليوم “الأربعاء” بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، اعمال المؤتمر الدولي العاشر للملاحة البحرية وذلك تحت عنوان GNSS & Economy بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين .
وفى غضون ذلك قال الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ” أن مؤتمرنا اليوم يعقد بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ COP27 ، لافتاً إلي أن الدولة المصرية أبهرت العالم في تنظيم هذا الحدث الذي يحظي باهتمام كبير ، ومشاركة غير مسبوقة “.