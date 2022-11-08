حفل إستقبال قدس أبونا موسي القمص باخوميوس بفاوبحري

بقلم : يوحنا عزمي

أحتفلت كنيسة العذراء مريم والأنبا موسي الأسود بقرية بفاوبحري

بالأمس بأستقبال قدس أبونا موسي القمص باخوميوس بمناسبة رسامته كاهناً علي كنيسة العذراء مريم والأنبا موسي بعد قضاء اربعين يوماً بدير القديس العظيم الانبا باخوميوس الشايب بالأقصر

حيث حضر الأحتفال بعض الأباء الكهنة أبونا مكاري حلمي

وابونا يواقيم سليم وابونا عازر وأهالي البلدة وسط فرحة

تملاءها السعادة حيث توافد الكثير لأستقبالة وتهنئته بالرسامة

ندعوا الله ان يبارك خدمته سنين مديدة ..

“أَقْسَمَ الرَّبُّ وَلَنْ يَنْدَمَ: أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَى الأَبَدِ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ”