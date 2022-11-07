طه: يتابع اجتماع منطقة القليوبية لكرة القدم
كتب -مسعد مجاهد
حرص محمد طه المدير التنفيذي لمنطقة القليوبية ، على متابعة اجتماع مجلس إدارة منطقة القليوبيه لكرة القدم ، وهو اول اجتماع رسمى بعد إعلان تكليف اتحاد الكره المصرى برئاسة جمال علام ،بالأسماء التى تم تكليفهم فعليا للعمل فى منطقة القليوبيه لكرة القدم .
_حضر الاجتماع كلا من محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة القليوبيه،
وعبدالمنعم حسن نائب المدير التنفيذى ، ابراهيم هيكل مدير المسابقات ، وأشرف مسعود مدير شئون اللاعبين ولجنة القسم الرابع برئاسة أشرف حامد ،عضوى
اللجنه سمير سعد ومسعد مجاهد
ومقرر اللجان أحمد الجمل ومسئول المنطقه جمال سيد احمد، لوضع الشكل النهائي لمسابقات القسم الرابع والناشئين والبراعم للموسم الحالى موسم 22/23
وقال طه ” خلال الاجتماع لابد أن نلتزم باللوائح والقوانين الخاصه بكرة القدم لضمان نجاح المسابقات، وأن نعمل بكل حيادية وعلى جميع الانديه الالتزام ،حيث نعمل جميعا لصالح أندية القليوبيه والجميع على حدا ،لافرق بين نادى وآخر .
واضاف:”طه ، لمسئولى اللجان عليكم تطبق العقوبات حسب اللوائح ،للمتجاوزين على عناصر اللعبه مع اخطارهم بعدم التكرار
حتى لا تتضاعف العقوبه التربويه والماليه نظرا للظروف التى تمر بها أندية القسم الرابع، وطلب طه أيضا تسهيل كل متطلبات الانديه داخل المنطقة من استعلام وقيد وخلافه.
واختتم طه حديثه قائلا:” اتمنى التوفيق للجان المسابقات” القسم الرابع” والناشئين” والبراعم” والقائمين على العمل داخل منطقة القليوبيه ،وأيضا كل التوفيق لمجالس ادارات انديه القليوبيه والأجهزة الفنيه واللاعبين واتمنى من الله أن يكون موسم موفق لجميع عناصر اللعبه .