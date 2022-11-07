طلاب البساتين يتألقون في مسابقة إلقاء الشعر
كتب / فاروق الحضري
تحت رعاية الأستاذ / جمال حسن سلطان مدير إدارة البساتين التعليمية.. بمحافظة القاهرة ، و الأستاذة / فاطمة محمد حسان وكيل الإدارة أقام توجيه التربية المسرحية مسابقة إلقاء الشعر على مسرح مدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات ، و كانت المنافسة قوية بين طلاب المدارس حيث قدم الجميع أروع ما عندهم في جو يسوده المتعة و السعادة .. و الحيادية و الشفافية من قبل لجنة التحكيم المكونة من : الأستاذة/ وفاء محمود راشد و الأستاذة/ زينات مصطفي ، و الأستاذة /ندى أحمد عاطف ، و أشرف على