تعليم الفيوم : مبادرة كنز بلادي

كتب صلاح عبدالفتاح طبانه

بالصور. لقاء تنسيقي بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وهيئة أثار الفيوم بشأن نشر الوعي الأثري لطلاب المدارس.

استقبلت صباح اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور على عبدالله البطل مدير عام مديرية الآثار ، والدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بالفيوم، بحضور الدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية والمنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو بالفيوم.

وتهدف مبادرة كنز بلادي إلى نشر الوعي الأثري لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية ، على مستوى محافظة الفيوم ، من خلال تنفيذ ندوات توعية وزيارات ميدانية للمناطق الأثرية على مستوى محافظة الفيوم

وجدير بالذكر، ان مبادرة كنز بلادي تعد تعزيزاً للدور المتميز لمحافظة الفيوم، والتى تم اختيارها مدينة من مدن التعلم مدى الحياة، التابعة لليونسكو.