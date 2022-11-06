انتظام حضور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس منية النصر التعليميه .
ناصر كل الشكر لمدير إدارة منية النصر ومديرى المدارس لجهودهم في عودة طلاب الصف الثالث الإعدادى لمدارسهم
متابعة سمية امين
بتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بمتابعة الحضور الطلابي بالمدارس وبخاصة طلاب الثالث الإعدادي، وتنفيذا للكتاب الدوري رقم (٤٢) الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غيـاب طـلاب الشهادة الإعدادية، ،
تفقد الأستاذ ناصر شعبان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مدارس إدارة منية النصر
التعليميةلمتابعة انتظام حضور طلاب المراحل التعليمية وخاصة الصف الثالث الإعدادي،
فقد شهدت مدارس
الشناوى الإبتدائية ومصطفى حكم الإعدادية
ومدرسة ميت الخولى الثانوية ومدرسة العشماوى للتعليم الأساسى التابعين لإدارة منية النصر التعليمية، حضوراً طلابياً كثيفاً ومتميزاً، مما كان له طيب الأثر لدى باقي المدارس الإعدادية والثانوية والابتدائية
من جانبه، قدم شعبان ، الشكر والتقدير لمدير الإدارة ومدير المدارس على هذا الحضور و الخطوة الجيدة، والتي تعد مثالًا جيدا يحتذى به ، موجهاً باقي المدارس بمحافظة الدقهلية باتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة لجذب طلابها وعودتهم إلى المدرسة،
ورافق وكيل الوزارة مدير ادارة منية النصر الاستاذ عصام فوده ووكيل الادارة الأستاذ كمال عبد القادر.