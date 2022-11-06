إضاءة مبني مكتبة الإسكندرية باللون الأخضر احتفالاً بانطلاق قمة المناخ COP27

ريم الرحماني

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022 بانطلاق فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، والذي سيستمر حتى 18 نوفمبر 2022، وذلك من خلال إضاءة مبنى المكتبة باللون الأخضر وعرض شعار المؤتمر على مبانيها، وهو الشعار الذي أطلقته مصر تزامنا مع استضافتها لهذا الحدث العالمي بحضور زعماء ورؤساء مختلف الدول ووفود رسمية مشاركة من جميع دول العالم.

وتأتي تلك الإضاءة احتفالا بتلك اللحظة التاريخية التي تشهدها مصر والتي تؤكد على قيادتها للعمل الدولي لمواجهة تغير المناخ حيث يعقد المؤتمر تحت شعار التنفيذ الفعال، كما يأتي هذا الاحتفال انطلاقا من إدراك مكتبة الإسكندرية لأهمية مواجهة تغير المناخ، فهو يعد القضية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، والتي تستدعي العمل بلا هوادة بغاية التوصل لحلول سريعة وجذرية، ووضعها على أولويات أجندة العمل التنموي بكافة الدول.

وعلي مدار العشرين عاماً الماضية حرصت مكتبة الإسكندرية علي استضافة كوكبة من العلماء والمتخصصين في مجال تغير المناخ والاستفادة من خبراتهم في المجال والعمل على التوعية بهذه القضية داخل المجتمع المصري ومناقشة الاثار السلبية المتوقعة له من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد المدن الساحلية وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية، كما حرصت المكتبة علي دعم وبناء قدرات الشباب في هذا المجال ليس فقط المصري بل الافريقي بوجه عام، وعلي أن يكون مبناها صديقا للبيئة من خلال استبدال نظم الانارة بأنظمة انارة موفرة للطاقة واستخدام الخلايا الشمسية والعمل على تقليل الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2014.