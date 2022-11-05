مهرجان (أنا عراقي أنا اقرأ) في نسخته التاسعة
كتبت : ساهرة رشيد
شاركت كلية المنصور الجامعة والجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات في مهرجان (أنا عراقي أنا اقرأ) في نسخته التاسعة المقام على حدائق ابي نؤاس
اليوم السبت الموافق 5-11-2022
من خلال توزيع مجموعة من الكتب ومجلات الاطفال المتنوعه مجانا على الحضور ورسم البسمه على
على محيا أطفالنا الاعزاء.
ويذكر ان المهرجان انطلق في حدائق كورنيش أبو نؤاس على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، بمشاركة واسعة وكبيرة من مختلف الأعمار والفئات، وزادت أعداد الحاضرين في هذا على المهرجان السابق”.