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مهرجان (أنا عراقي أنا اقرأ) في نسخته التاسعة

مهرجان (أنا عراقي أنا اقرأ) في نسخته التاسعة

كتبت : ساهرة رشيد

شاركت كلية المنصور الجامعة والجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات في مهرجان (أنا عراقي أنا اقرأ) في نسخته التاسعة المقام على حدائق ابي نؤاس
اليوم السبت الموافق 5-11-2022

من خلال توزيع مجموعة من الكتب ومجلات الاطفال المتنوعه مجانا على الحضور ورسم البسمه على
على محيا أطفالنا الاعزاء.
ويذكر ان المهرجان انطلق في حدائق كورنيش أبو نؤاس على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، بمشاركة واسعة وكبيرة من مختلف الأعمار والفئات، وزادت أعداد الحاضرين في هذا على المهرجان السابق”.

وأقيمت النسخة الأولى من مهرجان “أنا عراقي.. أنا أقرأ” في العام 2013 بمبادرة من كتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين شباب في حدائق أبو نؤاس وسط بغداد، وتكررت منذ ذلك الحين فعاليات المهرجان بمشاركة دور نشر، حيث تتبرع بعدد من الكتب مختلف العناوين لديها، كما يتبرع مواطنون ومثقفون بالكتب أيضاً التي يقتنيها زوار المهرجان مجاناً، والهدف من ذلك هو الحفاظ على القراءة الورقية بعد أن تأثرت بشكل واضح، بسبب القراءة الإلكترونية”.
كلية المنصور الجامعة
صرح علمي متميز وعريق

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