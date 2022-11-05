بالصور /وفود العالم تصل أرض السلام للمشاركة بقمة المناخ

متابعة/مرفت عبد القادر

تشهد مدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء، وصول الوفود الرسمية لعدة دول للمشاركة فى قمة المناخ COP27 التى تنطلق غدا الأحد وحتى 18 نوفمبر الجارى، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر، حيث لمس الوفود حفاوة وحسن استقبال من المنظمين فى مدينة السلام شرم الشيخ.

وقمة المناخ التى تسضيفها مصر هى أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى إنقاذ البشرية من جديد، ويرتبط اسمها بأهم القرارات الدولية التى ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثاره السلبية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور ممثلين من نحو 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.