شيفو، يحدث طفرة فى قطاع قليوب ويهزم شباب القناطر بثلاثية فى دورى القليوبية
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب قليوب مواليد 2001 بقيادة عبدالشافى، فوز كبير على فريق شباب القناطر بقيادة وليد خيري،بثلاثية اهداف مقابل هدف واحد فى المباراه التى جمعت بين الفريقين الثانية عشره ظهرا على ملعب قليوب ضمن مسابقات دورى منطقة القيوبيه لكرة القدم.
نجح عبدالشافى المدير الفنى المخضرم لفريق قليوب فى قيادة فريق الشباب للفوز على فريق القناطر العنيد بثلاثة أهداف لهدف
سجل لقليوب خالد إبراهيم”هدف” و”هدفين” للمتألق عبده عبدالله مواليد 2004 ،ليحصد فريق قليوب على ثلاث نقاط هامه فى مشوار الفريق بالبطوله .
_ أشاد هيثم إسماعيل ،أمين الصندوق والمشرف على قطاع الكره ،بلاعبى قليوب وأكد أنهم كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية،
ولعبو برجوله وشرف،طوال شوطى المباراه ،ونجحوا فى حصد ثلاث نقاط هامه، ويرجع الفضل للمدير الفنى محمد عبدالشافى الذى أحدث تغير جذري فى مستوى وآداء لاعبي قليوب وزرع فى قلوبهم الثقه وانتزع
الرهبه، وأكد أنهم قادرون على تخطى المباريات الصعبه خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسه والحصول على كأس البطوله .