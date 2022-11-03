حوار مع المايسترو الفنانه التونسيه / رحمه بن عفانه
مؤسسة نادي السيدات للغناء
١/ بداية نحب التعرف على مسيرتك الفنية متى بدأت مزاولة العمل الفني احترافيا وهل واجهت صعوبات وكيف كانت بدايتك العملية في مجال الموسيقى؟
بداية أريد أن اخبرك شيئا مهما انا أؤمن كثيرا بالموهبة. و كل من هو موهوب هو ناجح. و بالرغم من تعليمي الأكاديمي الذي يبعد كل البعد عن الموسيقى و الفن فأنا استطعت تحقيق
النجاح و العالمية في مجال الفن .
انا بالأساس حصلت على ماجستير في تكنولوجيا المعلومات و التجارة الإلكترونية من معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج IHEC , و مديرة الإدارة و الحسابات في شركة خاصة منذ اكثر من 12 سنة و لكني درست الموسيقى منذ الصغر و تعلمت البيانو ، الكمان و العود و كنت أغني تراث تونسي شرقي و غربي أيضا و تعلمت أصول الموسيقى العربية و المقامات .
و انشغلت بالدراسة و العمل و ابتعدت عن الموسيقى لفترة 15 عاما و حين ضغطتني صعوبات الحياة بين العمل و البيت قررت تأسيس فرقة “هي” الموسيقية سنة 2016 و التي احتوت العديد من السيدات الموهوبات و اللواتي يبحثن عن طريقة للترفيه عن أنفسهم في خضم كل مشاكل الحياة اليومية.