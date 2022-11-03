جى غرب شبرا الخيمة.. إزالة فورية بناء على توجيهات محافظ القليوبية
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه باالتصدي بكل قوة وحسم وحزم لحالات البناء المخالف بدون ترخيص قام المهندس.ايهاب مهدي نائب رئيس الحي وبمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات وفني الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة فورية لشد
اخشاب سقف الدور الثاني علوي الكائن بشارع ترعة الشرقاوية بجوار كوبري مشاه الثلاجة علي مساحة 85متر تقريباً تم فكه في المهد قبل صبه والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقاً للقانون 119لسنة 2008ولاتحته التنفيذية وتتوالي أعمال الرصد ولازالة الفورية بشكل يومي .