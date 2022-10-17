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تعرف على قرعة ومباريات القسم الرابع بمنطقة القليوبية

تعرف على قرعة ومباريات القسم الرابع بمنطقة القليوبية

 

أجريت أمس قرعة مسابقة أندية القسم الرابع منطقة القليوبيه الموسم الجديد موسم 22/23 فى حضور مناديب انديه القسم الرابع ومجلس اداره المنطقة ولجنة المسابقات برئاسة الدكتور وحيد خلوى ومدير المسابقات ك محمد طه ومقرر اللجنه احمد الجمل وأعضاء اللجنه ك اشرف مسعود وك مسعد مجاهد،وك جمال سيد احمد شئون اللاعبين

والتى اسفرت عن مشاركة عدد 14 فريق بواقع مجموعة واحده
واقيمت القرعه بكل شفافيه فى وجود ما ينوب عن الانديه .

وجاء جدول مباريات الاسبوع الاول على النحو التالي:

قها * بيجام

مسطرد * س.أبوزعبل

المؤسسه * الحريه

قليوب * مشتهر

القناطر * جمعية عرابى

كفر عليان * الاتحاد

ميت كنانه * شبلنجه

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