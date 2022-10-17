تعرف على قرعة ومباريات القسم الرابع بمنطقة القليوبية

الأولى من نوعها منذ انتخاب بايدن.. مسؤولة أمريكية تزور موريتانيا لإجراء مباحثات سياسة وأمنية

وزير الطاقة الإماراتي: قرار “أوبك+” الأخير ليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه