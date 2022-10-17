تعرف على قرعة ومباريات القسم الرابع بمنطقة القليوبية
أجريت أمس قرعة مسابقة أندية القسم الرابع منطقة القليوبيه الموسم الجديد موسم 22/23 فى حضور مناديب انديه القسم الرابع ومجلس اداره المنطقة ولجنة المسابقات برئاسة الدكتور وحيد خلوى ومدير المسابقات ك محمد طه ومقرر اللجنه احمد الجمل وأعضاء اللجنه ك اشرف مسعود وك مسعد مجاهد،وك جمال سيد احمد شئون اللاعبين
والتى اسفرت عن مشاركة عدد 14 فريق بواقع مجموعة واحده
واقيمت القرعه بكل شفافيه فى وجود ما ينوب عن الانديه .
وجاء جدول مباريات الاسبوع الاول على النحو التالي:
قها * بيجام
مسطرد * س.أبوزعبل
المؤسسه * الحريه
قليوب * مشتهر
القناطر * جمعية عرابى
كفر عليان * الاتحاد
ميت كنانه * شبلنجه