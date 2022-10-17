بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة على البناء المخالف وتم إزالة التعديات
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية. اللواء عبد الحميد الهجان بالتصدي لكل صور التعدي بالبناء المخالف بكل قوة وحسم شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء.محمد صحصاح رئيس الحي حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة العشرين إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص وبمرافقة السادة نائبي رئيس الحي الدكتور . مجدي البكري والمهندس. إيهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات وفنين الإدارة الهندسية ومسئول الازالات بالحي وقوة تأمين من قسم أول شبرا الخيمه وقوات أمن مركزي دعم من مديرية أمن القليوبية وتم تنفيذ عدد (٦)قرارات إزالة علي مساحة ١٢٠٠متر تقريباً وسيستمر حملات الإزالة طوال الموجة العشرين لحين انتهائها