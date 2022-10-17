المصور محمد عدلي يقدم عشر نصائح للمبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي

كتب: خالد البسيوني .

سطع نجم المصور الشاب محمد عدلي في الفترة الأخيرة ، وكانت ترد إليه الكثير من الأسئلة التي محتواها طلب نصائح للمبتدئين في التصوير ، وفي انفراد خاص معه قال المصور محمد عدلي: “أرجوا أن تكون النصائح التي سوف نقدمها السوم مفيدة للجميع، وسواء كنت مبتدئًا أو لديك خبرة في التصوير ، فالعشر نصائح تلك أزعم أنها ستساعدك على تحسين مستوى تصويرك! وتعلمك أساسيات التصوير الإحترافي ، وكيف تصبح صورك مثل صور المصورين العالميين.

١- هناك قاعدة في عالم التصوير تسمى قاعدة الأثلاث .. لا تهملها!

تساعد هذه القاعدة على التقاط صور احترافية مبهرة ولافتة للنظر باستخدام واحدة من أكثر قواعد التصوير فعالية وشهرة في أوساط التصوير.

لاستخدام قاعدة الأثلاث الشهيرة ، عليك أن تتخيل أربعة خطوط، اثنان منهم أفقيان عبر الصورة واثنان عموديان لإنشاء تسعة مربعات متساوية ، ستبدو بعض الصور بشكل أفضل مع النقطة المحورية في المربع المركزي ، لكن وضع الجسم الذي تريد تصويره بعيدًا عن المركز في إحدى النقاط المتقاطعة للخطوط التخيلية غالبًا ما يؤدي إلى إنشاء صورة جيدة من الناحية الجمالية.

٢- يجب أن تتجنب الاهتزاز أثناء التصوير.

إن اهتزاز أي كاميرا مهما كان نوعها ومهما كانت غالية الثمن وعالية الجودة والإمكانيات ، أمرًا يمكن أن يصيب أي مصور احترافي ، وإليك بعض الطرق لتجنب ذلك الخطأ ..

في البداية ، تحتاج إلى أن تتعلم كيفية حمل الكاميرا بشكل صحيح ، استخدم كلتا يديك ، واحدة حول الكاميرا والأخرى حول العدسة وأمسك الكاميرا بالقرب من جسمك للحصول على الدعم.

أيضًا ، بالنسبة للتصوير العادي تأكد من أنك تستخدم سرعة مناسبة للبعد البؤري لعدستك. إذا كانت سرعة الغالق بطيئة جدًا ، فإن أي حركة غير مقصودة للكاميرا ستؤدي إلى تشويش الصورة و ستجد أن الجودة الخاصة بكاميرا التصوير ليست جيدة.

٣- مثلث التعريض مهم .. هل تعرف كيف تستخدمه!

لالتقاط صورة إحترافية تبهر كل من يراها تحتاج إلى إتقان الأساسيات الثلاثة: فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO ، كما تحتاج أيضًا إلى فهم العلاقة بين هذه الضوابط الثلاثة ، عندما تقوم بتعديل أحدها، فعادة ما يتعين عليك التفكير في أحدها على الأقل ، للحصول على النتائج التي تريد أن تحصل عليها

٤- امتلك مرشح استقطاب فهو بداية احترافك!

إذا كان لا يمكنك إلا شراء مرشح واحد فقط لعدستك ، فالأفضل أن يكون مرشح استقطاب ..

والنوع الذي أوصي به من المستقطب دائري لأنه يسمح للكاميرا باستخدام قياس TTL مثل التعريض الضوئي التلقائي ، وبالتأكيد فذلك مهم جدا للحصول على نتائج مرضية ، حيث يساعد هذا المرشح في تقليل الانعكاسات من الماء وكذلك المعادن والزجاج ، إنه يحسن ألوان السماء وأوراق الشجر ويساعد في إعطاء صورك عاملًا رائعًا و ستفعل كل ذلك مع حماية عدستك و لا يوجد سبب يمنعك من تركه في وضع التشغيل لجميع صورك الفوتوغرافية التي تريد أن تبهر بها كل من يراها.

٥- أين العمق في تصويرك!

مثلا عند تصوير المناظر الطبيعية الخلابة ، فإن البحث عن عمق لصورتك يساعد على جعل المشاهد للصورة يشعر وكأنه موجود هناك وسط تلك المناظر، وأنصح كل مصور مبتديء أن يستخدم حامل ثلاثي القوائم إن أمكن له ذلك ، حيث تتطلب الفتحة الصغيرة عادةً سرعة غالق أبطأ ، وهذا يوفره الحامل ثلاثي القوائم.

٦- استخدام الخلفيات البسيطة يضمن لك جودة مذهلة!

في العادة يكون الأسلوب البسيط هو الأفضل في التصوير الفوتوغرافي ، وعليك أن تقرر ما الذي يجب أن يكون في الصورة ، مع عدم تضمين أي شيء يسبب تشتيت الانتباه ولفت النظر بعيد عنا تريد أن يظهر ، لذلك اختر خلفية عادية لها ألوان محايدة وبسيطة ، فأنت تريد أن تنجذب العين إلى النقطة المحورية للصورة بدلاً من بقعة من الألوان أو مبنى غريب في الخلفية و هذا أمر مهم بشكل خاص في لقطة احترافية.

٧- لا تفرط في استخدام الفلاش!

يمكن أن يبدو الفلاش غير طبيعي في الصور خاصة بالنسبة للصور في الأماكن التي اضائتها قليلة ، وهناك طرق مبتكرة يمكن من خلالها التقاط صورة في هذه الأماكن دون اللجوء إلى الفلاش منها ، دفع ISO لأعلى وبتلك الطريقة سيصل المزيد من الضوء إلى المستشعر وستحصل على خلفية ضبابية لطيفة و يعد استخدام حامل ثلاثي القوائم أو عدسة تثبيت الصور أيضًا طريقة رائعة لتجنب استخدام الفلاش ٥ي الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة.

٨- هل جازفت بتصوير جسم متحرك من قبل .. جرب ذلك!

إذا كنت تريد تصوير جسم متحرك ، فاستخدم تقنية التحريك للقيام بذلك ، اختر سرعة الغالق بحوالي درجتين أقل مما اعتدت عليه ، احتفظ بالكاميرا على هذا الجسم بإصبعك في منتصف الطريق ل وعندما تكون جاهزًا ، التقط الصورة ، وتذكر متابعتها أثناء تحركها ، بعد ذلك أنت تمتلك صورة احترافية ممتازة من لقطة متحركة.

٩- سرعة الغالق مهمة .. هل اختبرتها!

عزيزي المبتديء في مجال التصوير لتتخف من اللعب بسرعة الغالق لإنشاء بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام ، فمثلا عند التقاط لقطة ليلية استخدم حاملًا ثلاثي القوائم وحاول التصوير بسرعة الغالق مضبوطة على 4 ثوانٍ ، وعندها سترى أن حركة الجسم يتم التقاطها جنبًا إلى جنب مع بعض مسارات الضوء ، وعند استخدام سرعات الغالق البطيئة لتشويش الحركة ، فمن الأهمية بمكان أن تكون الكاميرا مستقرة للتخلص من اهتزاز الكاميرا الذي حذرنا منه فيما سبق.

١٠- نصيحة أخيرة من المصور محمد عدلي لكل من يريد احتراف التصويرالفوتوغرافي:

إذا كانت فكرتك عن التصوير الاحترافي مختصرة في إنفاق الآلاف على الكاميرات والعدسات الجديدة ، فبالتأكيد هذا تخيل غير كامل وسطحي ، وغالبًا ما ينتهي الأمر بالمبتدئين بخيبة أمل وإحباط لأن كاميراتهم الجديدة لا تنتج الصور الاحترافية التي كانوا يتوقعونها ، ونصيحتي الأخيرة لك أنه يمكنك التقاط صور احترافية مبهرة ستفتخر بها حتى لو كنت تمتلك كاميرا متواضعة مزودة بعدسة زوم قياسية ، لكنك تحتاج إلى فهم عميق للأساسيات التي ذكرناها ، لهذا السبب من الضروري لأي مبتدئ تعلّم اساسيات و مهارات التصوير قبل إنفاق أي شيء على معدات جديدة وكاميرات باهظة الثمن.