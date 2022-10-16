حزب التحرير المصرى يكرم رموز العمل الوطنى
والشعبى ورموز ابطال حرب اكتوبر
كتب إبراهيم عيسى
فى إطار إحتفالات الدوله المصريه وكذلك إحتفالات حزب التحرير المصرى بمناسبة انتصار اكتوبر المجيده ال٤٩ وفى حضور كوكبه من رموز العمل الوطنى الساده رؤساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنيه في مصر .
نظم حزب التحرير المصرى أمانة محافظة القليوبيه إحتفاليه شعبيه كبرى بقاعة إركيديه بمدينة شبرا ألخيمه بمحافظة القليوبيه بدأ الحفل بالقرأن الكريم ثم بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب من العقيد شريف لطفى مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة القليوبيه
ثم كلمه المستشار الدكتورجمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ورئيس إتحاد الاحزاب السياسيه ثم كلمة تحالف الاحزاب المصريه والذى ألقاها اللواء رؤف السيد رئيس حزب الحركه الوطنيه وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصريه ثم كلمة النائب رجب هلال حميده نائب أول حزب إرادة جيل وعضو المجلس الرئاسى للتحالف ثم كلمة لأحد كبار المجاهدين من مدينة العريش بشمال سيناء .