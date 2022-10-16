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حزب التحرير المصرى يكرم رموز العمل الوطنى والشعبى ورموز ابطال حرب اكتوبر

حزب التحرير المصرى يكرم رموز العمل الوطنى
والشعبى ورموز ابطال حرب اكتوبر

كتب إبراهيم عيسى

فى إطار إحتفالات الدوله المصريه وكذلك إحتفالات حزب التحرير المصرى بمناسبة انتصار اكتوبر المجيده ال٤٩ وفى حضور كوكبه من رموز العمل الوطنى الساده رؤساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنيه في مصر .

نظم حزب التحرير المصرى أمانة محافظة القليوبيه إحتفاليه شعبيه كبرى بقاعة إركيديه بمدينة شبرا ألخيمه بمحافظة القليوبيه بدأ الحفل بالقرأن الكريم ثم بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب من العقيد شريف لطفى مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة القليوبيه
ثم كلمه المستشار الدكتورجمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ورئيس إتحاد الاحزاب السياسيه ثم كلمة تحالف الاحزاب المصريه والذى ألقاها اللواء رؤف السيد رئيس حزب الحركه الوطنيه وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصريه ثم كلمة النائب رجب هلال حميده نائب أول حزب إرادة جيل وعضو المجلس الرئاسى للتحالف ثم كلمة لأحد كبار المجاهدين من مدينة العريش بشمال سيناء .

تخلل الاحتفال فقرات فنيه وغنائيه للعديد من الفنانين والشعراء ثم بدأ تكريم الساده رؤساء الأحزاب السياسية اولا نظرا لجهودهم المبذولة في دعم الدوله المصريه حيث قال الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى فى كلمته بأن دور رؤساء الأحزاب السياسية فى مصر دور قتالى وبطولى مكملا للدور الذى تؤديه القوات المسلحة المصرية سواء أثناء الحرب أو بعدها فكلاهما ادوار وطنيه تدافع عن أرض الوطن كلا فى مجاله
كما أشاد عبدالحكيم بالاستراتجيه العسكريه أثناء حرب اكتوبر المجيده والتى مازالت تدرس فى كافة بلدان العالم بعد مرور ٤٩ عاما عليها وقال بأن حرب اكتوبر المجيده المسلحه أنتهت بإلإنتصار العربى الوحيد على العدو الإسرائيلي وبدأت الحرب الدبلوماسيه والتى انتهت ايضا بإنتصار كبير بعودة ارض طابا الغاليه من خلال اتفاقية كامب ديفيد الدوليه كما أضاف عبدالحكيم بأن مصر خاضت ٦ حروب كلهم دفاعا عن القضيه العربيه وليست عن أرض الوطن فقط ولن تكون لمصر قرار البدء فى اى حرب سوى خرب ٧٣ والباقى فرضت علينا كما قال بأن انتهت الحروب المسلحه والثورات الارهابيه تماما فى مصر ولكن بدأت ثورة التعمير والبناء التى فجرها زعيم الامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وبعد الانتهاء من الكلمات تم تكريم لواء أ.ح السيد احمد المحمود الذى تم أسره فى حرب ٦٧ ثم استكمل بطولاته فى حرب ٧٣ وتولى قيادة سلاح المدفعيه وتم تكريمه كرمز من رموز اكتوبر .

حضر الاحتفال لفيف من الساده رؤساء الأحزاب السياسية فى مصر السيد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات واللواء رؤف السيد رئيس حزب الحركه الوطنيه والدكتور محمدابوالعلا رئيس الحزب العربى الناصرى واللواء عبدالعظيم زاهر رئيس الحزب العربى الاشتراكى والاستاذ الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى والاستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر الأستاذ شريف الحسينى رئيس حزب النصر والاستاذ سيد حسن قاسم رئيس حزب الثوره والاستاذ محسن ابو سعده رئيس حزب العمل والدكتوره جيهان شريف رئيس حزب الغد الجديد .

كما حضر نواب عن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل الاستاذ كمال حسانين رئيس حزب الرياده والنائب على فريج رئيس حزب العربى للعدل والمساواة والدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب المصريين والدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر والدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر والدكتوره عصمت الميرغنى رئيس حزب الاجتماعى الحر .

كما حضر الاحتفال قيادات حزب التحرير المصرى من كافة محافظات الجمهورية وتم تكريم اعضاء المجلس الرئاسى والهيئه العليا وأمناء المحافظات وكذلك تكريم رموز الإعلام وممثلين عن القيادات التنفيذيه والشعبيه بمحافظة القليوبيه .

حضر الاحتفال لفيف من وسائل الإعلام المختلفه سواء من قنوات فضائيه ومراسلين صحف ومواقع الكترونيه
قامت بتقديم الاحتفال الاعلاميه الكبيره بالتلفزيون المصرى بماسبيرو والقنوات الفضائية الدكتوره رشا عبداللطيف رئيس المركز الاعلامى للحزب.

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