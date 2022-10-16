الصور الأخيرة للحمام القديم أخر الاثار العثمانية في قنا ….بعد هدمة بمنطقة القيسارية بالسوق الفقانى.

كتب : مصطفى مغربى

يعتبر الحمام القديم هو أحد ثلاث حمامات أثرية موجوده في صعيد مصر، وموقعه في منطقة القيسارية بالسوق الفوقاني بوسط مدينة قنا، حيث يرجح تاريخ بنائه في القرن السابع عشر ميلاديا، حيث كان يعتبر المكان الترفيهي للرجال والسيدات، يجتمع فيه الاحبه والأصدقاء فكان موعد تجمع الرجال في المساء لأتمام الصفقات والاستجمام، وتجتمع النساء ليلا تتباهي بزينتها وتتسامر مع صديقاتها، وقتها كانت الحمامات هي أحدث صيحات الموضه للاستحمام والاستجمام والمساج والتدليك.

يعتبر الحمام القديم هو أخر الاثار العثمانية بقنا، ونشأ عليه جدال في أخر عامين بين كونه مبنى أثري يحتاج الترميم، وبين رأي الوزير بوجوب شطبه وقد كان بالفعل، لعدم اهميته من الناحية المعمارية، وكان الحمام العثماني مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2002 م، ولكن بسبب الاهمال من جانب الاهالي الذين استقروا داخله، وعدم متابعة لجان الاثار له، تهالك المبنى المنشأ على مساحة 610 متر مربع، حتى بدأت عملية الهدم في يوليو 2021 بعد صدور قرار شطبه وانتهت عملية الهدم بالكامل هذا اليوم.

اكثر ما قد يحزن عليه اهالي قنا، هو ان قنا طيلة التاريخ الاسلامي والقبطي والفرعوني، كانت نقطة تجارية حصينة وكانت هي عاصمة الصعيد، ومصدر للثقافة والفنون وهي عصب حضارة الجنوب، لذلك نحب تراثنا بكل انواعه باختلاف حضارته والتي تشهد على ان تلك البقعة الجغرافيا من مصر كانت وما زالت هامه مهما اختلفت العصور والازمنة، يتملكنا الانتماء والاعتزاز بالهوية فبتعاقب الانظمة الحاكمة، كان قنا ملتقي حقيقي لكل الاجناس والاعراق.