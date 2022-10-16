الشيخ كامل مطر ومحافظ مطروح يشهدان الاحتفال بانتصار أكتوبر لـ«مؤسسة القبائل والعائلات المصرية»

كتب: أحمد زينهم

دعا الشيخ كامل مطر حشود من جميع المحافظات المصرية وقادة مؤسسة القبائل والعائلات المصرية، لاحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصار أكتوبر 1973، والتي شهدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وذلك بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والنائب مصطفى بكرى، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والقيادات الأمنية، والشيخ سيد الإدريسي نقيب الأشراف الادارسة، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء مجلس القبائل من عدد من محافظات الجمهورية وعمد ومشايخ والشباب والمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بشاطئ الباسنت بروميل، استكمالا للخطوات الجدية التي يقوم بها الشيخ كامل مطر وتعزيز السيادة المصرية من خلال المؤتمرات الحاشدة نحو الحوار الوطني، وذلك استكمالا للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطنى المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة.

استقبل فرسان مطروح بقيادة الفارس رزق العبيدى ضيوف المحافظة، باستعراض للخيول من أمام كوبرى روميل حتى مقر الاحتفالية، التى شهدت السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من كتاب الله الحكيم تلاها كلمات لكل من الدكتور حوسين عيد آمين عام مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، وكلمة للعمدة مهدى العمدة مساعد أمين المجلس بمطروح، رحبا فيها بضيوف مطروح من جميع القبائل والعائلات المصرية.

وتلقى أهالي الشهداء والمشاركين في انتصار حرب أكتوبر تكريمًا من أبناء مطروح شكرًا لهم على بطولتهم وتكريمهم. كما تحدث النائب صالح سلطان نيابة عن اللجان النيابية في مجلسي النواب والشيوخ في مطروح ، تلتها كلمة باسم مصطفى بكري أكد فيها على الترابط بين الشعب المصري وجيشه وتماسكه. وبسبب قيادتهم الحكيمة ، ستدافع قواتنا المسلحة دائمًا عن شعوبها وأراضيها.

بينما رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته بضيوف المحافظة في شهر الانتصارات مع إحياء الذكرى 49 لاستعادة الارض فى أكتوبر 1973، والتى أعادت لمصر والوطن العربى العزة والكرامة بإرادة وعزيمة خير أجناد الأرض وقهر المستحيل لأسطورة الجيش الذى لا يقهر بتكاتف جميع أبناء الوطن فى ملحمة وبطولة عسكرية سطرها التاريخ.

ووجه التحية إلى جميع الأبطال والشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لتبقى مصر حرة أبية أمنه مستقرة بإذن الله، مشيدا بمجلس القبائل والعائلات المصرية الذى استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع بصماته ويؤكد دوره الوطنى والتعاون مع جهود الدولة نحو تحقيق الوعى والأمن والسلم المجتمعى وكذلك جهود الدولة التنموية والقومية فى كافة أنحاء الوطن.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لاختيار مطروح ليقام عليها الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة بحضور يؤكد على الترابط والتلاحم بين جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية التى نفخر بها جميعاً، ليعقب استقبال مطروح منذ أيام قليلة لشباب المحافظات الحدودية من محافظات “أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء -ومطروح” ضمن البرنامج الرئاسى “أهل مصر”، ومشيدا بأبناء مطروح حراس البوابة الغربية لمصرالذين نفخر بهم، وبوعيهم وحسهم الوطنى وتكاتفهم الدائم مع أبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حماية وصون حدود مصر الغربية وكذلك الاشادة بدور جميع أبناء المحافظات الحدودية في حماية حدود مصر .

كما بعث الشيخ كامل مطر نيابة عن الحضور برسالة حب وتقدير لقيادتنا السياسية الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه وصون كرامته حتى إستعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتحققت التنمية بكافة ربوعها مع ما يقام ويشيد للعديد من الصروح المشروعات القومية والتنموية العملاقة والعمل على بناء الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفي كلمتهما شكر الشيخ كامل مطر والشيخ سيد الادريس حفاوة الترحيب مع التأكيد على التلاحم والترابط بين جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية وان مصر كيان واحد بتكاتف جميع أبنائه لا يتجزأ مع وقوفهم مع قيادتهم الحكيمة من اجل النهوض بالوطن وحمايته، وتتجلى معانى التضحية والدفاع عن الوطن ومواجهة كافة التحديات في ذكرى انتصارات أكتوبر.