سبورتعاجل

تعرف على مباريات القسم الثالث المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية

تعرف على مباريات القسم الثالث المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية

.

كتب -مسعد مجاهد

تنطلق يوم غدا السبت الساعة الثانيه ونصف عصرا اولى منافسات الإسبوع الأول من مسابقة دوري القسم الثالث الموسم الجديد موسم 2022/2023 المجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية .

حيث تشهد أولى جولات الموسم الجديد 5 مباريات قوية وتختتم الجولة يوم الاحد بلقاء الماظه مع HFC ويحصل فريق شباب بطا على راحة فى بداية مباريات الموسم والمباريات جاءت كالتالى:

1- بنها * الشمس
يستضيف ملعب ميت راضى لقاء مرتقب بين فريق بنها بقيادة أحمد المصري وفريق الشمس بقيادة طه شحاته .

2- طوخ * الشرطه
نادي طوخ بقيادة محمد خطاب يستضيف فريق الشرطه بقيادة توفيق صقر.

3- المرج * البلاستيك
لقاء قوى ومثير يجمع بين فريق المرج بقيادة محمود ابو الذهب وفريق البلاستيك بقياده احمد رضوان .

4- بهتيم * ش القناطر

فريق بهتيم بقيادة احمد ابراهيم وأسامه كونته يستضيف فريق شبين القناطر بقيادة مشير حنفي واحمد صوابى

5- اسكو * الو إيجيبت

فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيله يستضيف نظيره فريق الو ايجيبت الصاعد حديثا من القسم الرابع بقيادة عمرو الدالى.

تختتم مباريات الجولة الأولى يوم الاحد بمباراة الماظه بقيادة أحمد على بمواجهة فريق HFC بقيادة محمد عباس ،محمد شعبان على ملعب الماظه ،ويحصل فريق شباب بطا على راحة لهذا الاسبوع.

Post Views: 77
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الفنان القدير عمر الحريري – وكان يا ما كان

الفنان القدير عمر الحريري – وكان يا ما كان

منذ 4 ساعات

الركلة الأخيرة

منذ 4 ساعات
Photo of ذهاب إلى الظل

ذهاب إلى الظل

منذ 5 ساعات
Photo of سلامه يستعيد هيبة البنك الأهلى بالفوز على الداخلية فى بطولة الجمهورية

سلامه يستعيد هيبة البنك الأهلى بالفوز على الداخلية فى بطولة الجمهورية

منذ 5 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!