تعرف على مباريات القسم الثالث المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية
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كتب -مسعد مجاهد
تنطلق يوم غدا السبت الساعة الثانيه ونصف عصرا اولى منافسات الإسبوع الأول من مسابقة دوري القسم الثالث الموسم الجديد موسم 2022/2023 المجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية .
حيث تشهد أولى جولات الموسم الجديد 5 مباريات قوية وتختتم الجولة يوم الاحد بلقاء الماظه مع HFC ويحصل فريق شباب بطا على راحة فى بداية مباريات الموسم والمباريات جاءت كالتالى:
1- بنها * الشمس
يستضيف ملعب ميت راضى لقاء مرتقب بين فريق بنها بقيادة أحمد المصري وفريق الشمس بقيادة طه شحاته .
2- طوخ * الشرطه
نادي طوخ بقيادة محمد خطاب يستضيف فريق الشرطه بقيادة توفيق صقر.
3- المرج * البلاستيك
لقاء قوى ومثير يجمع بين فريق المرج بقيادة محمود ابو الذهب وفريق البلاستيك بقياده احمد رضوان .
4- بهتيم * ش القناطر
فريق بهتيم بقيادة احمد ابراهيم وأسامه كونته يستضيف فريق شبين القناطر بقيادة مشير حنفي واحمد صوابى
5- اسكو * الو إيجيبت