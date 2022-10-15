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بناء على توجيهات محافظ القليوبية إزالة فورية بحى غرب شبرا الخيمة

بناء على توجيهات محافظ القليوبية إزالة فورية بحى غرب شبرا الخيمة

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه باالتصدي بكل قوة وحسم لحالات البناء المخالف بدون ترخيص قام السادة نائبي رئيس حي الدكتور.مجدي البكري والمهندس. إيهاب مهدي بحملة إزالة فورية لسقف الدور الرابع العلوي والحوائط جزئي علي مساحة 250متر تقريبا تم رصدها بأرض الجنينة شارع حسن جمعة متفرع من مسجد الرحمة بمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات ومسئول الازالات بالحي وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

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