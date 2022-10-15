أخبار مصرعاجل

“بالصور ” تموين الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الصحفى لإنطلاق فعاليات مبادرة اسكندرية بدون أكياس بلاستيكية

“بالصور ” تموين الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الصحفى لإنطلاق فعاليات مبادرة اسكندرية بدون أكياس بلاستيكية

كتبت/ عزة ونجت

بحضور معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أقيمت اليوم بمكتبة الإسكندرية فاعليات المؤتمر الصحفى لانطلاق مبادرة اسكندرية بدون أكياس بلاستيكية و التى دعى لها النائب محمود عصام عضو مجلس النواب التى استضافته مكتبة الأسكندرية

و الذى حضره الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ و الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم و تدوير المخلفات و الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى و العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة و الشخصيات العامة و العديد من السادة نواب مجلس النواب و مجلس الشيوخ و رجال الأعمال و السادة الصحفيين و الإعلاميين و القنوات الفضائية

حيث تم استعراض إضرار و مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة و الصحة العامة للإنسان و الحيوان و الاسماك و غيرها و تأثيرها على التغيرات المناخية التى ظهرت آثارها هلال السنوات الماضية من ارتفاع شديد لدرجة الحرارة بالصيف و برودة شديدة بالشتاء و هطول كميات كبيرة من الأمطار

و حضر المؤتمر الصحفى لانطلاق المبادرة السيد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و قد تقدم السيد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتوصيات مديرية التموين لنشرها و تعميمها

و فى نهاية اللقاء تم الإعلان عن التوصيات المقترحة من الجهات المختصة المشاركة لتنفيذ المبادرة

Post Views: 75
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of ذكريات تشرين

ذكريات تشرين

منذ 4 ساعات
Photo of ولي أمر يشعل النار في نفسه بعد اتهامه لمديرة مدرسة بالبحيرة برفض تسليم الكتب لابنه

ولي أمر يشعل النار في نفسه بعد اتهامه لمديرة مدرسة بالبحيرة برفض تسليم الكتب لابنه

منذ 4 ساعات
Photo of تعرف على نتائج الجولة الاولى القسم الثالث القاهرة والقليوبية

تعرف على نتائج الجولة الاولى القسم الثالث القاهرة والقليوبية

منذ 4 ساعات
Photo of ينجح امين شرطه بمركز فرشوط في احباط محاوله تهريب مخدر الشابو اثناء زياره احد السجناء

ينجح امين شرطه بمركز فرشوط في احباط محاوله تهريب مخدر الشابو اثناء زياره احد السجناء

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!