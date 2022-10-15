“بالصور ” تموين الإسكندرية يشارك فى المؤتمر الصحفى لإنطلاق فعاليات مبادرة اسكندرية بدون أكياس بلاستيكية
كتبت/ عزة ونجت
بحضور معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أقيمت اليوم بمكتبة الإسكندرية فاعليات المؤتمر الصحفى لانطلاق مبادرة اسكندرية بدون أكياس بلاستيكية و التى دعى لها النائب محمود عصام عضو مجلس النواب التى استضافته مكتبة الأسكندرية
و الذى حضره الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ و الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم و تدوير المخلفات و الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى و العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة و الشخصيات العامة و العديد من السادة نواب مجلس النواب و مجلس الشيوخ و رجال الأعمال و السادة الصحفيين و الإعلاميين و القنوات الفضائية
حيث تم استعراض إضرار و مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة و الصحة العامة للإنسان و الحيوان و الاسماك و غيرها و تأثيرها على التغيرات المناخية التى ظهرت آثارها هلال السنوات الماضية من ارتفاع شديد لدرجة الحرارة بالصيف و برودة شديدة بالشتاء و هطول كميات كبيرة من الأمطار