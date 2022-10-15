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“الريادة” يفتتح مقر جديد للحزب بالجيزة ويكرم عدد من أبطال حرب أكتوبر
“الريادة” يفتتح مقر جديد للحزب بالجيزة ويكرم عدد من أبطال حرب أكتوبر
كتب إسلام عبد الرحيم
في حضور الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي افتتح حزب الريادة برئاسة كمال حسنين مقر الحزب بالجيزة تحت قيادة الصحفي كمال القاضي أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ، وبحضور عدد من قيادات وأعضاء مكتب الحزب من جانبه رحب “القاضي” بالحضور وعلى رأسهم رئيس الحزب الذي أعطي له الثقة الكاملة والسادة الحضور.