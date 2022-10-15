“الريادة” يفتتح مقر جديد للحزب بالجيزة ويكرم عدد من أبطال حرب أكتوبر

كتب إسلام عبد الرحيم

في حضور الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي افتتح حزب الريادة برئاسة كمال حسنين مقر الحزب بالجيزة تحت قيادة الصحفي كمال القاضي أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ، وبحضور عدد من قيادات وأعضاء مكتب الحزب من جانبه رحب “القاضي” بالحضور وعلى رأسهم رئيس الحزب الذي أعطي له الثقة الكاملة والسادة الحضور.

أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أن الحزب لديه أجندة عمل تناسب توجيهات القيادة السياسية والتي ترسي قواعد الجمهورية الجديدة بمفاهيم تعتمد على تنمية وعي المواطن أولا حيث أن المرحلة المقبلة مرحلة في غاية الأهمية تتطلب النهوض منا جميعاً والتكاتف والعمل المشترك.

وأشار الصحفي كمال القاضي خلال كلمته التي ألقاها أن أمانة الجيزة سوف تكون حلقة الوصل بين الحزب والمواطنين والاستماع للمقترحات والشكاوى المقترحة منهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ليكون تلك المقر بمثابة مكاتب تقديم كل الخدمات للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حزب الريادة أحد الأحزاب الهامة في تحالف الأحزاب المصرية وأن افتتحة للمقرات اضافة جديدة لإتاحة الفرصة لمحافظة الجيزة للإعلان عن وجود كوادر قوية مثقفة واعدة تتمتع بالشخصية القيادية وهذا يضيف إلي الصورة العامة لحزب الريادة ويدلل على أن الدولة المصرية في طريقها إلى وضع مسار سياسي جديد يسمح بمزيد من الديمقراطية والحريات لإتاحة الفرصة للأحزاب لمباشرة أعمالها في ظل قيادة وحكمة الرئيس السيسي وأن هذه فرصة للأحزاب أن تشارك في العملية السياسية بما يضمن تفاعل ايجابي يرسخ مفاهيم وحدة العمل المشترك للنهوض بالوطن ومواجهة كافة التحديات الراهنة مؤكدا أن القوة في الوحدة والترابط لكبح جماح الإرهاب الأسود.

وأضاف المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن أن افتتاح الذي تم اليوم يؤكد القيادة السياسية قد أعطت الضوء الأخضر لفتح آفاق جديدة وتعاون سياسي مثمر مع كافة الأحزاب يستهدف تحقيق الهدف من توطيد أواصر الحريات وتوسيع مفاهيم الديمقراطية في عهد الرئيس السيسي الذي يرسم ملامح جديد للجمهورية الجديدة بمفهوم عصر جديد.

حضر الافتتاح الصحفي اسلام عبد الرحيم أمين إعلام حزب الأحرار الاشتراكيين عضو أمانة تنظيم تحالف الأحزاب المصرية وياسين عبد الرحمن أمين عام قباء والسلام حزب الأحرار وأعضاء هيئة مكتب حزب الريادة على رأسهم الدكتور طارق حلوه مساعد رئيس حزب الريادة والمستشار طه حنفي رئيس المجلس الاستشاري بالحزب وأعضاء الأمانة العامة للحزب الدكتور سراج عليوه واحمد ابو نعيمه والدكتورة رهام وسيم والدكتورة أسماء الفقي.

وعقب الإفتتاح أقيمت ندوة بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة حضر فيها عدد من قيادات النصر العظيم كما تم التكريم لكل من اللواء مجدي عبد المنعم عبد الحميد اللواء محمد أحمد القاضي اللواء طارق أحمد عبود الذين قدموا الكثير من أجل الوطن في حرب أكتوبر المجيدة وفي ختام اللقاء أعلن الحضور دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع ما يتخذه من قرارات لصالح بلدنا للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل والجمهورية الجديدة.