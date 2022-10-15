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إنطلاق فعاليات كأس « الشهيد أحمد المنسي » برعاية حزب مصر الحديثة بالشرقية

إنطلاق فعاليات كأس « الشهيد أحمد المنسي » برعاية حزب مصر الحديثة بالشرقية

متابعة/ مرفت عبدالقادر

إنطلقت فعاليات المباراة الإفتتاحية لكأس الشهيد أحمد المنسي ، والتي ينظمها حزب مصر الحديثة بالشرقية ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب ، واللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب ، واللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية ، في إطار إهتمام الحزب بدعم وتأهيل الشباب إيمانًا بقيمة وقدرات الشباب الواعد ، وذلك بملعب تل حوين / مركز الزقازيق ، بإشراف الكابتن أشرف حامد مُشرِف عام الدورة ، ومعاونه الكابتن خالد الزملي .

شارك في المباراة الإفتتاحية فريقيّ شنبارة و كفر الجراية، وإنتهت بفوز فريق شنبارة بـ 5 أهداف مقابل لا شيء.

كما شارك في المباراة الثانية فريقيّ بني شبل و كفر أبو عجوة ، وإنتهت بفوز فريق بني شبل بـ 5 أهداف نظيفة .

الجدير بالذكر أنه قد حضر حفل إفتتاح الدورة عدد من قيادات وكوادر الحزب ، الدكتورة أمل سمير أمين العلاقات العامة بالحزب ، والصحفي بشير حافظ أمين الإتصال السياسي بالحزب ، والأستاذ مدحت ماهر أمين العمل الجماهيري بالحزب ، والأستاذة ولاء سعيد أمين الشئون البرلمانية بالحزب ، والدكتور محمد حجاب رئيس لجنة الزراعة والري بالحزب ، والأستاذ عاطف عسكر أمين مساعد أمانة الزقازيق، أيمن عناني أمين العضوية بأمانة الزقازيق، والأستاذ عبدالمنعم إبراهيم أمين الإعلام بأمانة الزقازيق والمنسق الإعلامي للدورة ، والأستاذة سلمى ربيع أمين مساعد أمانة الإعلام بالزقازيق.

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