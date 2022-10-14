حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة 14 اكتوبر 2022 .

متابعة /مرفت عبد القادر

يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين.

دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون حار نسبياً على باقي الانحاء نهاراً.

مائل للبرودة شمالا ولطيف جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء

السحب

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة.

كما تظهر السحب العالية والمتوسطة في نهاية اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

الأمطار

لا يوجد.

الرياح

نشاط للرياح على اغلب الانحاء.

الشبورة:

تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء .

الرطوبة

الرطوبة في السواحل الشمالية 76% .

الرطوبة في الدلتا والقاهرة 70% .

الرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 50 % .

الرطوبة في جنوب الصعيد 15 % .

حالة البحر

البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص ونص والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: خفيف وارتفاع الموج نص متر والرياح شمالية غربية.

البحر الاحمر: خفيفة إلى معتدل ارتفاع الموج من نص متر الى متر الرياح شمالية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 19° 29°

القليوبية 19° 29°

الجيزة 20° 29°

السلوم 20° 24°

مطروح 22° 25°

العلمين 21°. 25°

واحة سيوة. 20° 26°

الاسكندرية 21° 25°

البحيرة 20° 28°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 20° 26°

رفح 19° 26°

الدقهلية 18° 29°

الغربية 19° 30°

الشرقية 20° 30°

المنوفية 20° 29°

الاسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب. 20°. 29°

السويس. 20° 30°

فايد. 21°. 30°

نخل 17° 26°

سانت كاترين. 11 ° 24°

شرم الشيخ. 22° 32°

الطور. 20° 33°

راس سدر 22°. 34°

ابو زنيمة. 21°. 31°

ابو رديس. 20°. 31°

دهب. 21°. 35°

نويبع. 22°. 34°

زعفرانة. 20°. 28°

راس غارب. 20°. 29°

الغردقة. 21° 29°

سفاجا. 20°. 29°

مرسى علم 23° 31°

بورغالب. 22°. 31°

القصير. 23°. 29°

راس بناس. 23°. 33°

شلاتين. 20° 32°

ابورماد. 24°. 35°

حلايب. 23° 35°

راس حدربة. 23°. 35°

الواحات البحرية. 20°. 26°

الفرافرة. 20°. 28°

الدخلة. 22°. 28°

الخارجة. 23°. 29°

الفيوم. 19° 29°

بنى سويف 19° 29°

المنيا. 21° 30°

اسيوط. 22° 32°

سوهاج. 23° 32°

قنا. 24° 34°

الاقصر. 23° 34°

ادفو. 24°. 34°

اسوان. 23° 35°

الوادى الجديد. 23° 30°