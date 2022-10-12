عاجلمحافظات

بناء  على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة وشرطة المرافق يشن حملة علي  نفق ناصر لتسهيل حركة المواطنين

بناء  على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة وشرطة المرافق يشن حملة علي  نفق ناصر لتسهيل حركة المواطنين

كتب/ محمد أسامة

حي غرب شبرا الخيمة وشرطة المرافق بقيادة الرائد محمد هشام وقسم الاشغالات يشن حملات علي مدار الساعة على الباعة الجائلين لتسهيل حركة مرور المواطنين

وياتى ذلك بناء علي توجيهات وتعليمات سيادة معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء / عبد الحميد الهجان بضرورة ازالة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين فقام سيادة اللواء/محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة و بمرافقته الرائد/ محمد هشام وقوة شرطة المرافق و المتابعه الميدانية والاشغالات بشن حملة اشغالات علي نفق ناصر المؤسسة وارض الحافي بمنطي .

 

Post Views: 77
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of *إعلان عن فصل الكهرباء عن مدينة طوخ*

*إعلان عن فصل الكهرباء عن مدينة طوخ*

منذ 3 ساعات
Photo of دكتورة سهير الغنام أهدى المركز الأول لمصر والثانى للإمارات

دكتورة سهير الغنام أهدى المركز الأول لمصر والثانى للإمارات

منذ 3 ساعات
Photo of البرلمان العربي يدعو الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية في مواجهة أزمة تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس

البرلمان العربي يدعو الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية في مواجهة أزمة تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس

منذ 5 ساعات
Photo of مدير ووكيل تعليم القليوبية يتابعان سير الدراسة بمدارس القليوبية

مدير ووكيل تعليم القليوبية يتابعان سير الدراسة بمدارس القليوبية

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!