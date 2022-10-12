بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة وشرطة المرافق يشن حملة علي نفق ناصر لتسهيل حركة المواطنين

كتب/ محمد أسامة

حي غرب شبرا الخيمة وشرطة المرافق بقيادة الرائد محمد هشام وقسم الاشغالات يشن حملات علي مدار الساعة على الباعة الجائلين لتسهيل حركة مرور المواطنين

وياتى ذلك بناء علي توجيهات وتعليمات سيادة معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء / عبد الحميد الهجان بضرورة ازالة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين فقام سيادة اللواء/محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة و بمرافقته الرائد/ محمد هشام وقوة شرطة المرافق و المتابعه الميدانية والاشغالات بشن حملة اشغالات علي نفق ناصر المؤسسة وارض الحافي بمنطي .