مصطفى كامل يحرر مذكرة: “لجان فرعية رفضت دخول وكلاء لنا”

محمد_السمان

حرر الفنان مصطفى كامل، المرشح على مقعد النقيب، مذكرة أكد فيها أن هناك لجانًا فرعية رفضت دخول وكلاء له.

وكان نجل مصطفى كامل قد تعرض للاعتداء اللفظي من قبل موظف داخل نقابة الموسيقيين ، حيث كان يقوم بدعم والده من خلال تعليق بوسترات ومنشورات ليشغل منصب نقيب الموسيقيين.

حيث بدء التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب الموسيقيين

ووصل الفنان مصطفى كامل لـ مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية باعتباره مرشحا لمنصب رئيس النقابة، وذلك ليشهد على الانتخابات بنفسه، وللإدلاء بصوته على مقعد النقيب خلفًا للفنان هاني شاكر.

توافد عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية فى الساعات الأولى لبدء انتخابات النقابة، وذلك بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم.

وأكد الفنان مصطفى كامل مؤخراً المرشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية؛ خلفاً للفنان هاني شاكر، أن النقابة تعاني العديد من المشاكل والأزمات؛ وعلى رأسها أزمة المعاشات.

وأضاف مصطفى كامل خلال حواره مع “جريده التايم المصرية”، أن الاجتماع الذي جرى مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بمدينة المنصورة كان مثمرا بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أهمية توفير معاشات ورعاية صحية لقدامي الموسيقيين.