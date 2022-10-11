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طارق درويش يتسلم المقر الرئيسي لحزب الأحرار الاشتراكيين بمباركة أجهزة الدولة
طارق درويش يتسلم المقر الرئيسي لحزب الأحرار الاشتراكيين بمباركة أجهزة الدولة
كتب إسلام عبد الرحيم
وسط حشد كبير من قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين وأعضائه تسلم الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس الحزب المقر الرئيسي للحزب وصحفه كافة الكائن 58 منشية الصدر كوبرى القبة بمباركة كافة الأجهزة المعنية.
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس الحزب بعد استلام المقر الرئيسي للحزب وصحفه ومطابعة أن المرحلة القادمة تحتاج تضافر كافة جهود الأعضاء للنهوض بالحزب وعودته إلى الساحة السياسية من خلال التواجد الشعبي والجماهيري للقواعد الحزبية بالمحافظات لكافة المدن على مستوى الجمهورية وأنه ينبغي النظر إلى المستقبل بعين ثاقبة تعلى الصالح العام للوطن والمواطن وتشارك في إيجابية في كافة القضايا الراهنة سواء كانت سياسية او اقتصادية واجتماعية.
أوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن جميع أعضاء الحزب تعاهدوا على بذل المزيد من الجهد من اجل انعاش ذاكرة المواطن المصري ببرنامج حزب الأحرار والذي يتضمن كل ما يحدث على الساحة حالياً من إنجازات في مجالات التنمية والاستثمار وكلها مدونة في برنامج الحزب ويمكن الرجوع إلي ذلك في بيان حزب الأحرار أنه صاحب الرؤية البعيدة فيما يحتاجه الوطن وأنه سبق برنامجه كل البرامج التي تضاهيه لاحقاً.
ومن جانبه تقدم درويش بالشكر إلى كافة الأجهزة المعنية بالدولة واخص بالشكر الرئيس السيسي الذي عاد في عهدة حزب الأحرار الاشتراكيين إلي الساحة السياسية برئاستنا.
كما تقدم أعضاء حزب الأحرار الاشتراكيين بالتهنئة القلبية إلى الكاتب الصحفي طارق درويش الذي حافظ على الحزب طيله 16 عام في ساحة القضاء ولما قدمة من جهد في الحفاظ على الحزب والعودة إلى سابق عهده.