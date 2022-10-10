وزير الصحة يستقبل المدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

حماة الوطن بالمنيا تطلق مبادرة «طرق الأبواب» لتوزيع حلاوة المولد على أهالي القري

تامر عبد الخالق : بالرغم من الهزيمه امام اسكو إلا أنها تجربه مفيده للاعبين الجدد