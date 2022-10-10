وزير الصحة يستقبل المدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الذي وصل مصر، في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات انعقاد الدورة غداً الإثنين 10 أكتوبر، تحت شعار «الصحة قول وعمل»، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الصحة لدول الإقليم وممثلو المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.
رحب الوزير بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مثمناً الدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية بمصر،لعزيز النظام الصحي بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.