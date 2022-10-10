وزير الري يفتتح برنامج تدريبي ل١٥ دول لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية
كتبت سعادحسنين
شهد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل إفتتاح البرنامج التدريبي في مجال “نظم الرى الحديث” ، والذى ينظمه المركز الاقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر ، بمشاركة عدد (٢٥) متدرب من (١٥) دولة أفريقية.
وفى كلمته .. رحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة ، مشيراً لحرصه على حضور هذه الإحتفالية لما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية ، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية ، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.
وأوضح الوزير أن تنوع المشاركين من عدد (١٥) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين ، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج ، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية ، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول الأفريقية.