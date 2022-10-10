سيد الخلق.. صانع العظماء ” الجزء الثالث والأخير “
بقلم د/مصطفى النجار
وسرنى سؤال رسول الله عنى، وزادنى رغبة فى الإسلام، وأجمعت على الخروج للنبى، فلقينى أخى الوليد، قال أسرع، فإن رسول الله أُخبِرَ بك فَسُرَ بقدومك وهو ينتظرك، فاطلعت عليه فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد على السلام بوجه طلق، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال تعال، فدنوت منه، قال الحمد لله الذى هداك، قد كنت أرى أن لك عقلاً رجوت الله ألا يُسلِمُكَ إلا إلى خير، فقلت يارسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من المواطن عليك معانداً للحق، فادع الله أن يغفرها لى، فقال الإسلام يَجُبُ ما قبله، ثم قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل موضع صد فيه عن سبيل الله، فوالله ما كان رسول الله يعدل بى أحد من أصحابه فيما حَزَبَهُ “يستشيرنى إذا شغله أمر”.
وتأملت بالتحليل قول خالد “وقفت ضد محمد فى المواقف كلها، وفى كل موقف أرى أنى لم أنجز شىء، وأن محمدا سيظهر” فوجدت أن إدراك خالد لعجزه عن إنجاز شىء فى مواجهة النبى، كان سبباً فى انبهاره ورغبته فى الإنقياد إليه، وما سؤال النبى عنه وتقديره له “أين خالد؟ ما كان لمثله أن يجهل الإسلام” إلا سؤال حب وشوق لغائب منتظر، وتقدير مستحق لشخصية وازنة ، إنها لمسات أنوار النبوة المشرقة على قلب خالد، تلك اللمسات التى أذابت الحواجز والثلوج لتروى نبته الإيمان لتزهر بقلب أرهقته الظلمات، وما لبث سيدى يبعث ينابيع الخير فى نفس خالد، يُحَفزه كنجم ليدور فى فلك شمس النبوة المشرقة ، يقول “ولو جعل جهاده مع المسلمين لكان خيرا له” وختم النبى “ولقدمناه على غيره”.