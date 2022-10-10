سيد الخلق.. صانع العظماء ” الجزء الثالث والأخير “

بقلم د/مصطفى النجار

وسرنى سؤال رسول الله عنى، وزادنى رغبة فى الإسلام، وأجمعت على الخروج للنبى، فلقينى أخى الوليد، قال أسرع، فإن رسول الله أُخبِرَ بك فَسُرَ بقدومك وهو ينتظرك، فاطلعت عليه فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد على السلام بوجه طلق، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال تعال، فدنوت منه، قال الحمد لله الذى هداك، قد كنت أرى أن لك عقلاً رجوت الله ألا يُسلِمُكَ إلا إلى خير، فقلت يارسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من المواطن عليك معانداً للحق، فادع الله أن يغفرها لى، فقال الإسلام يَجُبُ ما قبله، ثم قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل موضع صد فيه عن سبيل الله، فوالله ما كان رسول الله يعدل بى أحد من أصحابه فيما حَزَبَهُ “يستشيرنى إذا شغله أمر”.

وتأملت بالتحليل قول خالد “وقفت ضد محمد فى المواقف كلها، وفى كل موقف أرى أنى لم أنجز شىء، وأن محمدا سيظهر” فوجدت أن إدراك خالد لعجزه عن إنجاز شىء فى مواجهة النبى، كان سبباً فى انبهاره ورغبته فى الإنقياد إليه، وما سؤال النبى عنه وتقديره له “أين خالد؟ ما كان لمثله أن يجهل الإسلام” إلا سؤال حب وشوق لغائب منتظر، وتقدير مستحق لشخصية وازنة ، إنها لمسات أنوار النبوة المشرقة على قلب خالد، تلك اللمسات التى أذابت الحواجز والثلوج لتروى نبته الإيمان لتزهر بقلب أرهقته الظلمات، وما لبث سيدى يبعث ينابيع الخير فى نفس خالد، يُحَفزه كنجم ليدور فى فلك شمس النبوة المشرقة ، يقول “ولو جعل جهاده مع المسلمين لكان خيرا له” وختم النبى “ولقدمناه على غيره”.

إنها عبقرية الخطاب التى تتناسب مع قلب لم تدخله أنوار الإيمان بعد، ويرى فى نفسه الجدارة بالقيادة، إنه التقدير الذى يفتح مغاليق القلوب، همسة تطمئن خالد أن له بين المسلمين موضعا يليق به، فلما فعلت الرسالة النبوية فى نفس خالد فعلها، أتى النبى فاستقبله بالابتسام والتقدير بعد عقود من الحرب والعداوة، ودعى له بالمغفرة.

” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر” (آل عمران- 159)، ذاك منهاج محمد فى صناعة التابعين العظماء من ألد الأعداء والخصوم، رحمة ولين وعفو ومغفرة وتقدير لهم ومشورة.

بتلك العبقرية النبوية الفذة التى أدركت سمات خالد وأحسنت الدخول لمواطن التأثير فى نفسه، بلمسات النبوة النورانية الصادقة، وذاك القلب الرحيم الرحب الذى يسع البشرية كلها، ذلك القلب الذى يفيض عفواً وصفحاً وليناً ورحمةً، وبهذا الوجه الطلق والروح الآسرة، بكل ذلك صنع سيدنا عظيم أمتنا خالد بن الوليد الذى لم يُهزَم فى معركة قط، صاحب خطة الإنسحاب الأعظم فى التاريخ العسكرى “مؤته” التى حقن بها دماء المسلمين، وتجنب هزيمة محققة، فأسماه النبى سيف الله المسلول، خالد فاتح الشام والعراق، قائد اليرموك الذى دوخ الرومان، الذى عقمت النساء أن يلدن مثله ، كان عظيما فى معاركه وقيادته، وكان أعظم عند عزله، وهو القائد المنتصر حتى لا يُفتَنَ المسلمون به، نزل عن القيادة طيب النفس سليم القلب.

على هذا النحو الفريد صنعهم محمد سيدى صانع العظماء، رحم الله عبدا إذا كان فى القيادة كان فى القيادة، وإذا كان فى المؤخرة كان فى المؤخرة، رضى الله عنك جدى أبا سليمان خالد بن الوليد، وصلى الله على سيدنا محمد، وجمعنا بهم فى الفردوس الأعلى بحبنا لهم على تقصير منا.

خالص الود والمحبة وكل عام وانتم بخير.

حفظ الله مصر.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.